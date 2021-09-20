За словами Коваля, на роботі до нього питань начебто нема. Посадовець також заявив, що не знає, кому могло бути вигідне його звільнення.
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Причина звільнення напевно політична. Бо по роботі питань немає,
– заявив Коваль.
Відповідно до даних Нацагентства з питань запобігання корупції, таку декларацію подають впродовж 20 робочих днів після звільнення.
За даними декларації, останнім робочим днем Коваля було 20 серпня 2021 року. Окрім того, після звільнення посадовець отримав понад 830 тисяч гривень.
Діяльність Євгена Коваля
- Першим заступником керівника Нацполіції Коваль став восени 2019 року. Раніше він був очільником Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
- Окрім того, Коваль очолював кримінальну поліцію.
- Зокрема, керував слідчо-оперативною групою, що розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета.
- За даними ЗМІ, упродовж 2020 року Коваль отримав 111 тисяч гривень "для вирішення соціально-побутових питань". Тоді Арсен Аваков визначив, хто отримає таку допомогу.
- Також за 2020 рік Коваль заробив майже 1,4 мільйона гривень.
- Він декларував 2 київські квартири, близько півтора мільйона гривень готівкою та понад 200 тисяч гривень банківських вкладів.