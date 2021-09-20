За словами Коваля, на роботі до нього питань начебто нема. Посадовець також заявив, що не знає, кому могло бути вигідне його звільнення.

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Причина звільнення напевно політична. Бо по роботі питань немає,

– заявив Коваль.

Відповідно до даних Нацагентства з питань запобігання корупції, таку декларацію подають впродовж 20 робочих днів після звільнення.

За даними декларації, останнім робочим днем Коваля було 20 серпня 2021 року. Окрім того, після звільнення посадовець отримав понад 830 тисяч гривень.

Діяльність Євгена Коваля