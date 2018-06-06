Скандальную Поклонскую возмутила идея Ефремова отдать Украине Крымский мост

Депутат Госдумы России и экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что российскому актеру Михаилу Ефремову не нужно заниматься политикой и думать о судьбе 3 миллионов крымчан. Так Поклонская прокомментировала идею Ефремова о том, чтобы отдать незаконно построенный Крымский мост Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее Ефремов высказал мнение, что для того чтобы "помириться с Украиной, России нужно отдать ей Крымский мост.

Уж точно не этому человеку стоит заниматься политикой и думать о судьбе около 3 миллионов человек, проживающих в Крыму и Севастополе, которые отстояли свою родину и память предков, за которую мы все рисковали жизнью, а кое-кто погиб,

– сказала Поклонская.

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Она выразила убеждение, что в аннексированном Крыму смотрят на подобные высказывания, как на глупую, пустую трескотню человека, далекого от понимания смысла слов "порядочность", "честь" и "родина".

"Я горжусь Крымом и Севастополем, каждым человеком, который проживает у нас, а всем желающим "сдать", "продать", "купить", "обменять", "захватить" Крым скажу одно: расслабьтесь, дышите глубже и даже не мечтайте...", – резюмировала российский депутат.