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Скандальну Поклонську обурила ідея Єфремова віддати Україні Кримський міст

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Поклонська розкритикувала ідею Єфремова про те, щоб віддати Україні Кримський міст
Поклонська розкритикувала ідею Єфремова про те, щоб віддати Україні Кримський міст / Ведомости

Депутатка Держдуми Росії і екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що російському акторові Михайлові Єфремову не потрібно займатися політикою і думати про долю 3 мільйонів кримчан. Так Поклонська прокоментувала ідею Єфремова про те, щоб віддати незаконно збудований Кримський міст України.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Раніше Єфремов висловив думку, що для того щоб "помиритися з Україною", Росії потрібно віддати їй Кримський міст.

Вже точно не цій людині варто займатися політикою і думати про долю близько 3 мільйонів осіб, що проживають у Криму і Севастополі, які відстояли свою батьківщину і пам'ять предків, за яку ми всі ризикували життям, а дехто загинув,
– сказала Поклонська.

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Вона висловила переконання, що в анексованому Криму дивляться на схожі висловлювання, як на дурну, порожню тріскотню людини, далекої від розуміння сенсу слів порядності, честі і батьківщини.

"Я пишаюся Кримом і Севастополем, кожною людиною, яка проживає в нас, а всім охочим "здати","продати","купити","обміняти","захопити" Крим скажу одне: розслабтеся, дихайте глибше і навіть не мрійте...", – резюмувала російська депутатка.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Кримський міст Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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