Скандальные интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: позиция Комиссии по журналистской этике
Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) осудила интервью, которые брал украинский журналист Дмитрий Гордон у бывшего главаря боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина и у бывшей так называемой прокурорши Крыма Натальи Поклонской. В то же время Комиссия отметила, что журналисты имеют право брать комментарии у диктаторов, военных преступников и подозреваемых в тяжких международных преступлениях.
Інтерв’ю у диктаторів, воєнних злочинців тощо: що каже КЖЕ
Як підкреслили представники Комісії з журналістської етики, часом вищезазначені особи є єдиним джерелом отримання суспільно важливої інформації, що обґрунтовує необхідність розмови з ними. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці КЖЕ.
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Але журналіст, який бере у них інтерв’ю, повинен:
- зберігати контроль над повідомленнями, які лунають,
- уважно ставитися до етичних питань, які постають.
Це означає, що не варто брати інтерв’ю у правопорушників (зокрема, терористів) у прямому ефірі/наживо. Це загальносвітова практика, яку застосовують медіа, які дорожать репутацією та довірою аудиторії (наприклад, це правило прописано у Редакційних настановах Бі-Бі-Сі),
– наголошує Комісія з журналістської етики.
Реакція КЖЕ на інтерв’ю Гордона
Комісія з журналістської етики висловила негативне ставлення до форми та змісту інтерв’ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним. Зокрема, мовиться про факти недотримання етичних норм і професійних стандартів.
Тому Комісія вважає, що неспроможність чи небажання інтерв'юера працювати за професійними стандартами завадило йому переконливо розкрити аудиторії погляди тих, у кого він брав коментарі.
У КЖЕ нагадали, що після вищезгаданих інтерв’ю у соціальних мережах поширювалися погрози фізичної розправи Дмитру Гордону.
"Неспроможність і небажання журналіста дотримуватись етичних принципів і стандартів, як і низька якість оприлюднених матеріалів, не мають бути підставами для погроз життю і здоров'ю авторів матеріалів, які не відповідають суспільним настроям, а тим більше для дій, скерованих на розправу над такими людьми", – наголосили представники Комісії.
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Гордон – агент спецслужб?
Також Комісія нагадала заяву Гордона про співпрацю з українськими спецслужбами та правоохоронними органами.
Журналіст перестає виконувати свої основні функції, якщо він є агентом спецслужб. Тому викликають осуд такі заяви. Також КЖЕ засуджує можливість використання фахівців, які працюють у медіасфері (зокрема, журналістів), спецслужбами у власних цілях. Адже таким чином аудиторію вводять в оману щодо цілей і способів здійснення журналістської діяльності,
– констатувала Комісія з журналістської етики.
З повним текстом заяви КЖЕ щодо інтерв'ю Гордона можете ознайомитися за цим посиланням.
Коротко про інтерв’ю Гордона з Поклонською та Гіркіним
- 11 травня Диттро Гордон зробив кількагодинне інтерв'ю з колишньою "прокуроркою" окупованого Криму Наталією Поклонською, яка на сьогодні є депутаткою російської Держдуми.
- Поклонська традиційно сипала в інтерв’ю пропагандою про Україну, кримських татар та інше. Розповідала про захоплення російськими царями та Путіним.
- Це обурило українське суспільство та журналістську спільноту, мовляв, навіщо розмовляти з окупантами?
- Сам Гордон – переконаний, що це інтерв’ю стане в нагоді правоохоронцям задля розслідування справ проти Поклонської, які увінчаються успіхами в судах.
- Щодо інтерв’ю з російським бойовиком Гіркіним, який брав активну участь в окупації Донбасу, то воно вийшло через кілька днів після попередньої розмови і ще більше збурило українців. Активісти навіть вдалися до протестів під офісом Гордона.
- Журналіст узявся знову ж таки переконувати, що розмова необхідна, аби засудити терориста. І взагалі, мовляв, усі питання були погоджені з українськими спецслужбами.
- Тим часом в СБУ заявили, що інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською – особиста ініціатива Гордона.
Детальніше з біографією Дмитра Гордорна можете ознайомитися за цим посиланням, а про скандали за його участю – за цим.