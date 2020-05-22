Скандальні інтерв’ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: позиція Комісії з журналістської етики

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) засудила інтерв’ю, які брав український журналіст Дмитро Гордон колишнього ватажка бойовиків Ігора Стрєлкова-Гіркіна та в колишньої так званої прокурорки Криму Наталії Поклонскої. Водночас Комісія зауважила, що журналісти мають право брати коментарі у диктаторів, воєнних злочинців і підозрюваних у тяжких міжнародних злочинах.

Інтерв’ю у диктаторів, воєнних злочинців тощо: що каже КЖЕ

Як підкреслили представники Комісії з журналістської етики, часом вищезазначені особи є єдиним джерелом отримання суспільно важливої інформації, що обґрунтовує необхідність розмови з ними. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці КЖЕ.

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Але журналіст, який бере у них інтерв’ю, повинен:

зберігати контроль над повідомленнями, які лунають,

уважно ставитися до етичних питань, які постають.

Це означає, що не варто брати інтерв’ю у правопорушників (зокрема, терористів) у прямому ефірі/наживо. Це загальносвітова практика, яку застосовують медіа, які дорожать репутацією та довірою аудиторії (наприклад, це правило прописано у Редакційних настановах Бі-Бі-Сі),

– наголошує Комісія з журналістської етики.

Реакція КЖЕ на інтерв’ю Гордона

Комісія з журналістської етики висловила негативне ставлення до форми та змісту інтерв’ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним. Зокрема, мовиться про факти недотримання етичних норм і професійних стандартів.

Тому Комісія вважає, що неспроможність чи небажання інтерв'юера працювати за професійними стандартами завадило йому переконливо розкрити аудиторії погляди тих, у кого він брав коментарі.

У КЖЕ нагадали, що після вищезгаданих інтерв’ю у соціальних мережах поширювалися погрози фізичної розправи Дмитру Гордону.

"Неспроможність і небажання журналіста дотримуватись етичних принципів і стандартів, як і низька якість оприлюднених матеріалів, не мають бути підставами для погроз життю і здоров'ю авторів матеріалів, які не відповідають суспільним настроям, а тим більше для дій, скерованих на розправу над такими людьми", – наголосили представники Комісії.

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Гордон – агент спецслужб?

Також Комісія нагадала заяву Гордона про співпрацю з українськими спецслужбами та правоохоронними органами.

Журналіст перестає виконувати свої основні функції, якщо він є агентом спецслужб. Тому викликають осуд такі заяви. Також КЖЕ засуджує можливість використання фахівців, які працюють у медіасфері (зокрема, журналістів), спецслужбами у власних цілях. Адже таким чином аудиторію вводять в оману щодо цілей і способів здійснення журналістської діяльності,

– констатувала Комісія з журналістської етики.

З повним текстом заяви КЖЕ щодо інтерв'ю Гордона можете ознайомитися за цим посиланням.

Коротко про інтерв’ю Гордона з Поклонською та Гіркіним

11 травня Диттро Гордон зробив кількагодинне інтерв'ю з колишньою "прокуроркою" окупованого Криму Наталією Поклонською, яка на сьогодні є депутаткою російської Держдуми.

Поклонська традиційно сипала в інтерв’ю пропагандою про Україну, кримських татар та інше. Розповідала про захоплення російськими царями та Путіним.

Це обурило українське суспільство та журналістську спільноту, мовляв, навіщо розмовляти з окупантами?

Сам Гордон – переконаний, що це інтерв’ю стане в нагоді правоохоронцям задля розслідування справ проти Поклонської, які увінчаються успіхами в судах.

Щодо інтерв’ю з російським бойовиком Гіркіним, який брав активну участь в окупації Донбасу, то воно вийшло через кілька днів після попередньої розмови і ще більше збурило українців. Активісти навіть вдалися до протестів під офісом Гордона.

Журналіст узявся знову ж таки переконувати, що розмова необхідна, аби засудити терориста. І взагалі, мовляв, усі питання були погоджені з українськими спецслужбами.

Тим часом в СБУ заявили, що інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською – особиста ініціатива Гордона.

Детальніше з біографією Дмитра Гордорна можете ознайомитися за цим посиланням, а про скандали за його участю – за цим.