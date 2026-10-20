"Путин водит Трампа за нос": сенатор-республиканец возмутился словами Трампа о войне в Украине

Американский сенатор Том Тиллис раскритиковал попытки Дональда Трампа преуменьшить российские военные преступления в Украине. Законодатель назвал российского диктатора убийцей.

Политик предостерег США от опасных уступок. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Что сказал Тиллис?

Во вторник, 20 октября, Том Тиллис раскритиковал слова президента Трампа о том, что "Россия ведет себя нормально в Украине" и делает "не так много". Он заявил, что Владимир Путин "водит Дональда Трампа за нос".

Сенатор-республиканец напомнил о своей поездке в Харьков, где собственными глазами увидел последствия российской агрессии. По его словам, разрушенные гражданские магазины, заправки и учебные заведения свидетельствуют о подлинном характере действий Кремля.

Политик рассказал, что в Харькове было очень много российских дронов. Он возмутился попытками преуменьшить ежедневные преступления оккупационных войск против украинского народа.

Он убийца. И "не делает много" – что это значит? Он убивал всего 20 или 30 человек в день вместо тысячи? Боже мой, даже одна жизнь, отнятая Владимиром Путиным, – это уже слишком много. И президент Трамп должен это понимать,

– подчеркнул Тиллис.

Законодатель добавил, что история крайне сурово оценит Соединенные Штаты, если страна откажется встать на защиту западного мира и позволит диктатору достичь поставленных целей. Кроме того, он считает абсурдной идею возможного саммита с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Путина, ведь Москву и Пекин объединяет общее стремление господствовать над миром.

Напомним, что в понедельник, 19 октября, Владимир Зеленский беседовал с сенаторами от обеих партий. Президент Украины призвал политиков оказать влияние на Дональда Трампа, чтобы разблокировать военную поддержку и разведывательные данные.