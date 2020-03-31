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      Скандальные застройки Вавриша: как год президентства Зеленского положительно повлиял на бизнес

      Наши деньги - Читати новину українською

      Журналисты Bihus.Info выяснили, как год президентства Владимира Зеленского положительно повлиял на бизнес очень близкого к Банковой застройщика Андрея Вавриша и как он сам себе давал разрешения на застройку.

      В течение года в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины – 24 канал) несколько раз меняли руководителей, но скандалы в структуре это не останавливало. Ведь может получать разрешения на самые незаконные стройки.

      Обратите внимание Киевляне теряют двор из-за масштабной застройки: видео

      В разные годы за ГАСИ стояли разные люди. Они всегда менялись вместе с каждым новым президентом, как и их компании-фавориты. Предыдущего "любимца Банковой" вы точно знаете – это компании с орбиты экс-нардепа Микитася. Власть поменялась и сегодня он уже неконкурентный и обанкротившийся.

      Но президентство Владимира Зеленского принесло Киеву нескольких новых героев. ГАСИ радушно выдает им разрешение за разрешением, выполняя самые смелые застроечные прихоти. Речь идет о руководителе строительной компании Saga Development Андрея Вавриша, друга Андрея Богдана. И партнера Вавриша, его учителя, нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.


      Дмитрий Исаенко / Фото OBOZREVATEL

      Едва ли не ежемесячно в 2019 году они начинали новое строительство. Давайте отследим траекторию строительных стартапов, которые взлетели быстрее ракеты Илона Маска.

      Андрей Вавриш

      Сейчас – скандальный девелопер и руководитель компании Saga Development, которая один за другим запускает новые строительные площадки по Киеву. А еще несколько лет назад Вавриш был чиновником КГГА.


      Андрей Вавриш / Фото SAGA Development

      До 2015 года Вавриш работал заместителем руководителя в Департаменте градостроительства. Этот орган издавал документы, нужные для старта новых застроек. И Вавриш в этом департаменте, по сути, навыдавал таких документов самому себе.

      В 2015 году, когда его уволили за коррупцию. Тогда чиновник быстро перепрофилировался в застройщика. И начал строить на участках, документы на которые подписаны самим Вавришем еще в роли чиновника. Первым объектом стал жилой комплекс "Рыбацкий" на одноименном полуострове. Партнером стала группа компаний уже упомянутого Дмитрия Исаенко, бывшего чиновника Минобороны, который известен своими многочисленными схемами с землей министерства.

      Компания Вавриша Saga Development в марте 2019 года имела в активе лишь 1 реализованный проект. Но берется за новый – ЖК "Сан Франциско" на киевских Нивках. Это место застройщик хотел и раньше. Но все, на что давали разрешение до этого – это реконструкция здания. Но и на этот раз ГАСИ как-то резко подобрела и разрешила новое строительство жилого комплекса на 17 этажей.

      Земля под этим строительством находится в аренде компании, записанная на доверенное лицо Андрея Богдана. Который в марте 2019 года уже подмял под себя избирательный штаб Владимира Зеленского и семимильными шагами мчался к статусу самого влиятельного человека в стране.


      Андрей Вавриш и Андрей Богдан / Фото Bihus.Info

      Кроме того, Вавриш и Богдан – давние друзья, с немалым архивом совместных фото с различных заграничных путешествий.

      Мы дружим. При чем это такая большая тайна, которую словно что-то новое раз за разом кто-то поднимает, как кролик из шляпы фокусника,
      – рассказал Вавриш.

      Не может ли это быть объяснением резкой приверженности контролирующих органов к компании Вавриша? Легко. Потому что происходит дальше? Зеленский побеждает на выборах, Богдан получает высокую должность и дела Вавриша, а вместе с ним и Исаенко, который вскоре станет депутатом ОПЗЖ, резко идут вверх.

      В предыдущей программе Лекарства от коронавируса: как на панике людей зарабатывают большие деньги

      В августе Андрей Вавриш и Андрей Богдан летят на легендарную свадьбу "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко в Сен-Тропе. На той же свадьбе присутствует и "теневой руководитель" ГАСИ Сергей Горовой. Далее хронология событий следующая:

      • В 2017 году компании Вавриша и Исаенко получили от ГАСИ по одному разрешению на строительство.
      • В 2018 году – 3 для согласования Исаенко и один для Вавриша.
      • В 2019 году – ГАСИ выдает 8 разрешений. Более, чем за 2 предыдущих года вместе.

      Сам же Андрей Вавриш считал это случайностью.

      Больше – смотрите в программе.

      Автор: Денис Бигус
      Теги: Новости Украины Новости Киева Оппозиционная платформа – За жизнь Андрей Богдан Владимир Зеленский Наши деньги
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