Скандальный и "бедный" Бужанский просил деньги для компенсации аренды жилья в Киеве

Скандальный нардеп Максим Бужанский просил у государства компенсировать ему стоимость аренды жилья в Киеве. Речь идет о 19 тысячах гривен.

Пророссийский нардеп от "Слуги народа" записался в список парламентариев, которые в мае 2021 года снимали жилье в столице за государственные деньги. Заметим, сам Бужанский из Днепропетровска.

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Все бы ничего, но Бужанский одолжил своему (брату?) тезке 332 тысячи долларов. На своей руке Бужанский носит часы за 500 тысяч гривен. Имеет зарплату в год 478 тысяч гривен. До того 78 тысяч зарабатывал. И жена у него состоятельная – 163 тысячи долларов сбережений. У сына цепочка за 648 тысяч и браслет за 324 тысячи,

– заявил Стерненко.

Что известно о состоянии Бужанского

Согласно декларации нардепа, его жена владеет квартирой в Кривом Роге. Бужанский имеет право пользования квартирой в Днепре. Кроме того, он арендует комнату в Киеве, а жена – квартиру в Днепре.

Чиновник является владельцем автомобиля Lexus за 380 тысяч гривен.

Бужанский также задекларировал 163 тысячи долларов наличными.