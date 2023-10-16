Скандальный эксвладелец "Дельта-банка" до сих пор получает доходы от компаний в Украине и Крыму

Банкир Николай Лагун, которого обвиняют в завладении более 1,5 миллиарда долларов государственных средств, пытается доказать, что он "неплатежеспособен". Он скрывается от следствия в Вене, где арендует жилье в элитном доме.

К тому же беглый банкир, вероятно, имеет гражданство России. Об этом рассказали журналисты-расследователи "Апостроф TV".

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Николай Лагун – банкир-беглец, который должен государству миллиарды

Согласно информации журналистов, после того, как в 2015 году "Дельта-Банк" обанкротился, Николай Лагун перерегистрировал ряд компаний. В частности, говорится о:

"Вудрест";

"Цитадель Холдинг Украина";

"Клиффей", "Консепт Холдинг";

"Черниград";

"Крем-1";

"Граффити-2" (ранее известная как "Экоинжиниринг") и другие.

Все это перешло на кипрские оффшоры и номинальные бенефициары, среди которых – Елени Лаоу, Иоанна Чараламбоус. Однако фактическим владельцем этих компаний, которые имеют связь с беглецом-банкиром, есть "Компания по управлению активами "Скай Кэпитал Менеджмент" (бывшая "Дельта-Капитал").

Владеет этой компанией, согласно публичным реестрам, партнер Николая Лагуна Вадим Сергиенко. Следовательно, отчуждение корпоративных прав на эту компанию фактически не произошло, поскольку Сергиенко не вносил реальные средства за их приобретение. Согласно результатам 2022 года стоимость активов этой компании превысила 426 миллионов гривен.

Экс-банкир имеет активы во временно оккупированном Крыму

После банкротства банка Лагун продолжал получать прибыль. В журналистском расследовании заявляют, что "Скай Кепитал Менеджмент" участвовала в сделках с перепродажей права взимать долги по кредитным обязательствам перед другим финансовым учреждением банкира – "Омега Банком".

Чтобы реализовать такую схему, Лагун использовал финкомпанию "Ипотека Кредит", которая принадлежит ему и сестре Антонине Лагун. Больше, по данным журналистов, экс-банкир владеет ЖК "Солнечный", расположенный в Ялте, на территории временно оккупированного Крыма.

А также сельскохозяйственным производственным кооперативом "Черноречье" и около 1000 гектарами земли, которые сдают в аренду сельхозпредприятию принадлежащее Лагуну ООО "Севастопольский". Последнее, заявляют журналисты, в 2014 году перерегистрировали по законодательству России. Соответственно, сохранить право собственности на угодья и акции компании Лагун мог только, если имеет гражданство страны-агрессора.

Обратите внимание, юристы "Апостроф TV" указали на полдесятка нарушений, допущенных судьей Хозяйственного суда Николаем Пасько. В частности, он не пригласил на заседание по делу о "банкротстве" Лагуна ни одного из его кредиторов, не упомянул их названия и имена или сумму долгов в своем определении.

Лагун нанес Украине ущерб на более чем 1,5 миллиарда долларов

Вскоре суд введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов к экс-владельцу "Дельта-Банка", а Николай Пасько станет единственным, кто будет рассматривать все иски к Лагуну в рамках дела о банкротстве. Следовательно, объявление последнего неплатежеспособным позволит Николаю Лагуну уже через год освободиться от любых претензий кредиторов,

– говорится в расследовании.

Расследователи отмечают, что Хозяйственный суд Киева неохотно занимается делом о махинациях по корпоративным правам Лагуна. Даже несмотря на то, что многомиллионные доходы и сокрытие активов могли бы стать причиной отказа экс-владельцу "Дельта-Банка" в признании неплатежеспособности.

К слову, Николай Лагун только государственным учреждениям (Нацбанку, Сбербанку, Государственному экспортно-импортному банку) должен ориентировочно 8 миллиардов гривен. И 6 миллиардов из них экс-банкир может списать, объявив о "банкротстве".

За более десяти лет Лагун нанес Украине ущерб более чем на 1,5 миллиарда долларов, говорят журналисты-расследователи. В настоящее время экс-владелец "Дельта-Банка" проживает в Вене, арендует квартиру в элитном доме, передвигается на люксовом авто и имеет охранников.

Отмечают, что раньше Лагуна видели в ресторане в Монако. Интересно, что бывший банкир в заявлении о "банкротстве" называл "Дельта-Банк" единственным приносившим ему прибыли активом.

Не совсем похожа на жизнь "банкрота", который считает каждую копейку, чтобы рассчитаться с безумными долгами, таких мыслей и намерений точно не нет,

– констатируют журналисты.