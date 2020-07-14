Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет на 3 года отсрочить переход школ на украинский язык. Законопроект вызвал общественный протест. Часть "слуг народа" заявила, что не будут поддерживать документ при вынесении его на рассмотрение парламента.

Протест против законопроекта Бужанского

Представители "Слуги народа" в фейсбуке заявили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, в том числе и русский.

Подробно Бужанский хочет на 3 года отсрочить переход школ на украинский язык

В то же время мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования является залогом общенационального согласия и единения,

– говорится в заявлении.

Нардепы отметили, что законопроект №2362 противоречит их убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение. В соответствии с этим, они не планируют поддерживать соответствующий документ и голосовать за него.

Депутаты также призывают всех коллег присоединиться к заявлению.

Кто уже поддержал заявление

Лиза Богуцкая, Дмитрий Наталуха, Анна Бондар, Александр Аликсийчук, Егор Чернев, Евгений Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тистык, Сергей Кузьминых, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Налетов, Лиза Ясько, Виктория Подгорная, Иван Юнаков, Дмитрий Костюк, Андрей Богданец, Богдан Куцак, Александр Санченко, Александр Мариковский, Татьяна Цыба, Анастасия Радина.

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Что известно о законопроекте Бужанского