Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче на 3 роки відтермінувати перехід шкіл на українську мову. Законопроєкт викликав суспільний протест. Частина "слуг народу" заявила, що не будуть підтримувати документ під час винесення його на розгляд парламенту.

Протест проти законопроєкту Бужанського

Представники "Слуги народу" у фейсбуці заявили, що зроблять усе можливе, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, зокрема й російську.

Детально Бужанський хоче на 3 роки відтермінувати перехід шкіл на українську мову

Водночас ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання,

– йдеться у заяві.

Нардепи зазначили, що законопроєкт №2362 суперечить їхнім переконанням і вносить розкол у суспільство, створює напругу. Відповідно до цього, вони не планують підтримувати відповідний документ та голосувати за нього.

Депутати також закликають усіх колег долучитися до заяви.

Хто вже підтримав заяву

Ліза Богуцька, Дмитро Наталуха, Анна Бондар, Олександр Аліксійчук, Єгор Чернєв, Євген Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тістик, Сергій Кузьміних, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Дмитро Нальотов, Ліза Ясько, Вікторія Подгорна, Іван Юнаков, Дмитро Костюк, Андрій Богданець, Богдан Куцак, Іван Юнаков, Олександр Санченко, Олександр Маріковський, Тетяна Циба, Анастасія Радіна.

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Що відомо про законопроєкт Бужанського