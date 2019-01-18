Скандальный "антибандеровский закон": Климкин о решении Конституционного суда Польши

В МИД Украины ожидали решения Конституционного суда Польши об "украинской поправке" в закон об институте национальной памяти. Осознание проблемы со стороны Польши меняет эмоциональный фон в отношениях между странами.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время пресс-конференции.

Читайте также: Россия хочет поссорить Украину и Польшу: дипломат назвал способ

Министр отметил, что без этого решения невозможно изменить атмосферу польско-украинской дискуссии.

Я считаю, что у нас с Польшей нет фундаментальных проблем во взаимоотношениях, но есть эмоциональный фон. Сейчас есть свежее дыхание, мы должны его использовать,

– сказал он.

Климкин отметил, что провел переговоры относительно последующих шагов с Яцеком Чапутовичем два дня назад.

Глава МИД отмечает, что в польском обществе есть прослойка людей, которые все равно негативно относятся к определенным историческим событиям. Однако министр отмечает, что "диалог надо продолжать".

"Я считаю, что мы должны продолжить абсолютно ориентированную на результат предметную дискуссию относительно поисковых работ, по восстановлению наших памятников в Польше. В принципе, есть предыдущие идеи, как это делать. Я считаю, что это решение (Конституционного суда Польши, – 24 канал) предоставляет нам совершенно новые возможности для динамики", – заявил министр.

Напомним, Конституционный суд Польши признал неконституционными положения обновленного Закона об институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Такое решение приветствовал Президент Украины Петр Порошенко, отметив, что работа в сфере украинско-польского партнерства продолжается.

Что такое Закон об Институте национальной памяти?

Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагери", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов".

Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет.



26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку новшествам, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.



Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Ришард Терлецкий также заявлял о возможном внесении поправок в закон об институте национальной памяти и отмечал, что его части, которая касается украинцев, нужна определенная умеренность.