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      Скандальний "антибандерівський закон": Клімкін прокоментував рішення Конституційного суду Польщі

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      У МЗС України прокоментували рішення Конституційного Суду Польщі щодо "антибандерівського" закону
      У МЗС України прокоментували рішення Конституційного Суду Польщі щодо "антибандерівського" закону / фото з відкритих джерел

      У МЗС України очікували на рішення Конституційного суду Польщі щодо "української поправки" до закону про Інститут національної пам'яті. Усвідомлення проблеми з боку Польщі змінює емоційний фон у взаєминах між країнами.

      Про це заявив голова МЗС України Павло Клімкін під час прес-конференції.

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      Міністр зазначив, що без цього рішення насправді неможливо змінити атмосферу польсько-української дискусії.

      Я вважаю, що у нас із Польщею немає фундаментальних проблем у взаєминах, але є емоційний фон. Зараз маємо свіжий подих, ми маємо його використати,
      – сказав він.

      Клімкін зазначив, що провів перемовини щодо подальших кроків із Яцеком Чапутовичем два дні тому.

      Голова МЗС зазначає, що у польському суспільстві є прошарок людей, які все одно негативно ставляться до певних історичних подій. Однак міністр наголошує, що «діалог треба продовжувати".

      "Я вважаю, що ми маємо продовжити абсолютно зорієнтовану на результат предметну дискусію щодо пошукових робіт, щодо відновлення наших пам’яток у Польщі. В принципі, є попередні ідеї, як це робити. Я вважаю, що це рішення (Конституційного суду Польщі, – 24 канал) надає нам абсолютно нові можливості для динаміки", – заявив міністр.

      Нагадаємо, Конституційний суд Польщі визнав неконституційними положення оновленого Закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями "українські націоналісти" та "Східна Малопольща". Таке рішення привітав Президент України Петро Порошенко, зазначивши, що робота у сфері українського-польського партнерства продовжується. 

      Що таке Закон про Інститут національної пам'яті?
      Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів".
      Порушникам у Польщі загрожує штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років.

      26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда. У той же час глава Польщі опротестував положення оновленого закону про ІНП, в яких використані обороти "українські націоналісти" і "Східна Малопольща". Він також звернувся в Конституційний суд Польщі з проханням дати оцінку нововведенням, таким чином, не виключивши, що в закон ще можуть бути внесені зміни.

      Віце-спікер Сейму Польщі, голова клубу правлячої партії "Право і справедливість" Ришард Терлецький також заявляв про можливе внесення поправок в закон про Інститут національної пам'яті і зазначав, що його частині, що стосується українців, потрібна певна поміркованість.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Антибандерівський закон МЗС України Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
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