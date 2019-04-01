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      Скандальный мэр Одессы "засветился" на страницах зарубежных СМИ: причина

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      На страницы сразу нескольких зарубежных изданий Германии, Франции и США попал скандальный одесский мэр Геннадий Труханов. На Западе удивляются и не могут понять, как власть переплетена с хищениями госсредств. А в каждом городе еще и существует, как пишут зарубежные журналисты, мафия.

      Германия

      Расследование о преступлениях одесской власти недавно вышло в эфире немецкого телеканала Arte. Журналисты из Германии приехали в Одессу, пообщаться с местными активистами.

      Читайте также: Нападения на активистов: как в Одессе зачищают борцов с коррупцией

      "Вопрос Одессы и одесской криминальной группы, которая фактически контролирует город – он выходит на международный уровень. С одной стороны это действительно хорошо, что цивилизованный мир об этом говорит. С другой – это очень плохо, что украинское государство никаким образом не реагирует на это", – сказал одесский активист, член общественного совета при НАБУ Виталий Устименко.

      В немецком издании Tagesschau целая полоса изобилует статьей о коррупции в Одессе. Немцы не могут понять, почему украинские чиновники, главы городов или администраций ведут себя так, будто это не территория их обязанностей, а их собственность. "Одесский босс" – так называет издание мэра Одессы Геннадия Труханова.

      труханов
      Статья о Труханове в немецком издании

      "...Клан одесских бизнесменов и мэра Труханова. Несколько городских участков, которые обнаружили активисты, были проданы предпринимателям, близким к мэру. Они вместе обворовывают город, считают активисты. В настоящее время дела Труханова в суде. Его обвиняют в хищении государственных средств", – написало издание Tagesschau.


      Немецкое издание о скандальном Одесском мэре

      Франция

      Неделю назад написали о Труханове и французы, а именно издание Liberation.

      "...Его служба безопасности или бандитов, набранных из спортзалов, пытаются оттеснить встревоженных журналистов и политических критиков. В войне Украины с Россией с 2014 года он должен был скрыть свои традиционно пророссийские взгляды. Впоследствии он отказался от второго российского гражданства, запрещенного Конституцией Украины", – отметили в Liberation.

      труханов
      Liberation написало о схемах Труханова

      Что известно о Геннадии Труханове? Мэра Одесса сейчас судят по подозрению в растрате средств при покупке завода Краян. Дело рассматривают так быстро, что активисты заподозрили – Фемида хочет уберечь мэра от Антикоррупционного суда. Также Труханов имел российский паспорт. Однако от документа отказался. Мол, не знает, как ему его выдали.

      Несмотря на громкие скандалы, он до сих пор является мэром. Не собирается уходить с должности. И травит тех, кто не боится говорить о его преступлениях. Им угрожают, на них нападают. Больше всего нападений на активистов в прошлом году произошло именно в Одессе. И к сожалению, искать виновных никто не спешит.

      напади в одесі
      Нападения в Одессе

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      Автор: Елена Кук
      Теги: СМИ Новости Украины Новости политики Медиа Новости Франции Геннадий Труханов Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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