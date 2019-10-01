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      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: СМИ рассказали о причастности Помпео

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      Помпео слушал разговор Трампа и Зеленского
      Помпео слушал разговор Трампа и Зеленского / washingtonpost.com

      Государственный секретарь США Майк Помпео присутствовал в Белом доме во время телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

      При этом неизвестно, какую именно роль сыграл Помпео во время переговоров, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на данные чиновника Госдепа.

      Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что случилось и чем может завершиться

      Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским,
      – сказал чиновник Госдепа.

      Информация о непосредственных слушателях и причастных к разговору президентов, который вызвал громкий скандал в США, появляется впервые.

      К слову, ранее Помпео фигурировал в этом скандале, когда речь шла о роли Госдепартамента в переговорах украинской власти с Белым домом.

      К теме: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Кто еще мог быть причастным к разговору Трампа и Зеленского?

      Американские СМИ выяснили, что в скандале с телефонным разговором Владимира Зеленского и Дональда Трампа замешаны более 20 чиновников. Среди них:

      • Адвокат Трампа Рудольф Джулиани,
      • Кандидат на пост президента США Джо Байден и его сын Хантер,
      • Генпрокурор США Уильям Барр,
      • Госсекретарь Майкл Помпео,
      • Вице-президент США Майк Пенс,
      • Исполняющий обязанности директора Нацразведки США Джозеф Магуайр,
      • Бывшие генпрокуроры Юрий Луценко и Виктор Шокин,
      • Имена помощника Президента Украины Андрея Ермака,
      • Спецпредставителя США по Украине Курта Волкера,
      • Бывшего посла США в Украине Мари Йованович и другие.

      Также в скандале фигурирует имя президента России Владимира Путина.

      Что это за скандал и почему он возник?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Скандал Импичмент Трампа Майк Помпео
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