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      Скандальна розмова Трампа і Зеленського: ЗМІ розповіли про причетність Помпео

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      Помпео слухав розмову Трампа і Зеленського
      Помпео слухав розмову Трампа і Зеленського / washingtonpost.com

      Державний секретар США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Саме ця розмова стала підставою для початку процедури імпічменту американського президента.

      При цьому невідомо, яку саме роль зіграв Помпео під час переговорів, пише The Wall Street Journal посилаючись на дані чиновника Держдепу.

      Важливо: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що сталось і чим може завершитись

      Держсекретар Майк Помпео був серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок від 25 липня між президентом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським,
      – сказав чиновник Держдепу.

      Інформація про безпосередніх слухачів та причетних до розмови президентів, яка спричинила гучний скандал у США, з'являється вперше.

      До слова, раніше Помпео фігурував у цьому скандалі, коли йшлося про роль Держдепартаменту у переговорах української влади з Білим домом.

      До теми: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      Хто ще міг бути причетним до розмови Трампа і Зеленського?

      Американські ЗМІ з’ясували, що у скандалі із телефонною розмовою Володимира Зеленського та Дональда Трампа замішані понад 20 чиновників. Серед них:

      • Адвокат Трампа Рудольф Джуліані,
      • Кандидат на пост президента США Джо Байден і його син Гантер,
      • Генпрокурор США Вільям Барр,
      • Держсекретар Майкл Помпео,
      • Віцепрезидент США Майк Пенс,
      • Виконувач обов’язків директора Нацрозвідки США Джозеф Магуайр, 
      • Колишні генпрокурори Юрій Луценко та Віктор Шокін,
      • Імена помічника Президента України Андрія Єрмака,
      • Спецпредставника США по Україні Курта Волкера,
      • Колишнього посла США в Україні Марі Йованович та інші.

      Також у скандалі фігурує ім'я президента Росії Володимира Путіна.

      Що це за скандал і чому він виник?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Новини України Майк Помпео Дональд Трамп Імпічмент Трампа Скандал Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський
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