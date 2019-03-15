Скандальный Семочко будет временно руководить Службой внешней разведки

Два первых заместителя Службы безопасности Украины – Андрей Алексеенко и Сергей Семочко – будут выполнять обязанности главы службы до тех пор, пока не назначат нового руководителя.

Оба заместители будут руководить Службой внешней разведки согласно своим направлениям работы, передает сайт УНИАН.

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"У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко – они уполномочены исполнять обязанности главы службы по линии своего кураторства в соответствии с указом президента о назначении главы СВРУ", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 14 марта президент уволил Божко с должности главы Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года. Теперь он будет работать в правительстве и занимать высокую должность в МИД.

Что известно о скандальном Семочко?

В Службе безопасности Украины сообщили, что жена скандального разведчика Сергея Семочко имеет российский паспорт. Хотя он утверждал, что его родные имеют исключительно украинское гражданство. Интересно, что именно благодаря журналистам удалось расследовали это дело.



Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что на его жену Татьяну Лысенко зарегистрирован один из домов Семочко в элитном селе Козине, а еще два – оформлены на его дочь с двойным гражданством. Даже без доступа к декларациям среди заработанного Семочко нашли Land Cruiser, вертолет и три дома под Киевом стоимостью восемь миллионов долларов.



Заработать на такое имущество, работая в СБУ, Семочко не мог. Стоит отметить, что фамилия разведчика фигурировала в грязной истории с закупкой лекарств для смертельно больных пациентов с почечной недостаточностью.