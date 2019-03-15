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      Скандальний Семочко буде тимчасово керувати Службою зовнішньої розвідки

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      Скандальний Семочко буде тимчасово керувати Службою зовнішньої розвідки
      Скандальний Семочко буде тимчасово керувати Службою зовнішньої розвідки / Фото з відкритих джерел

      Двоє перших заступників Служби безпеки України – Андрій Алєксєєнко та Сергій Семочко – виконуватимуть обов’язки голови служби до того часу, поки не призначать нового керівника.

      Обидва заступники будуть керувати Службою завнішньої розвідки згідно зі своїм напрямком роботи, передає сайт УНІАН.

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      "У нас в штаті є два перші заступники: Андрій Алєксєєнко та Сергій Семочко – вони уповноважені виконувати обов’язки голови служби по лінії свого кураторства до відповідного указу президента щодо призначення голови СЗРУ", – повідомили у прес-службі відомства.

      Зазначимо, що 14 березня президент звільнив Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, яку він очолював з вересня 2017 року. Відтепер він працюватиме в уряді й обійматиме високу посаду в МЗС.

      Що відомо про скандального Семочка? У Службі безпеки України повідомили, що дружина скандального розвідника Сергія Семочка має російський паспорт. Хоча він доводив, що його рідні мають виключно українське громадянство. Цікаво, що саме завдяки журналістам вдалося розслідували цю справу.

      Журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що на його дружину Тетяну Лисенко зареєстрований один із будинків Семочка в елітному селі Козині, а ще два – оформлені на його дочку з подвійним громадянством. Навіть без доступу до декларацій серед заробленого Семочком знайшли Land Cruiser, гелікоптер та три будинки під Києвом вартістю вісім мільйонів доларів.

      Заробити на таке майно, працюючи у СБУ, Семочко не міг. Варто зазначити, що прізвище розвідника фігурувало у брудній історії із закупівлею ліків для смертельно хворих пацієнтів з нирковою недостатністю.

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      Теги: Новини України Сергій Семочко СБУ
      Джерело: 24 Канал
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