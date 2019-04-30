Скандальный "Северный поток-2" добрался до России

Трубы скандального газопровода "Северный поток-2" уже начали укладывать в российских водах. Работать над этим собираются практически непрерывно.

Судно-трубоукладчик Solitaire течение месяца уложит 100 километров первой нитки газопровода в российских территориальных водах, сообщает пресс-служба Nord Stream 2.

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Судно принадлежит швейцарской компании Allseas, будет выполнять работы круглосуточно и без выходных. В компании отмечают, что все работы выполняют согласно разрешениям, выданным государственными органами России.

Российский морской газопровод в обход Украины "Северный поток-2" уже якобы готов на 40%. СМИ заявляют, что проложили 978 километров труб. В целом его протяженность должна составлять 1230 километров. Зато протяжность морского участка газопровода в России достигает 114 километров.

Тем временем споры вокруг скандального газопровода не утихают. Компания Nord stream 2 AG требует от ЕС, чтобы ее освободили от обновленного энергетического законодательства. Соответствующие изменения в него Совет ЕС распространил 15 апреля, перед тем соответствующее решение поддержали в Европарламенте.

Поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Таким образом "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой, не связанной с ним компании. Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только "Газпрому", но и другим компаниям-поставщикам. То есть "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальде.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще невыгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.