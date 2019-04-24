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      "Газпром" требует от ЕС особых условий и угрожает судом из-за "Северного потока-2"

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      "Газпром" угрожает ЕС судом из-за новой газовой директивы
      "Газпром" угрожает ЕС судом из-за новой газовой директивы / Фото из открытых источников

      Компания Nord stream 2 AG требует от ЕС, чтобы ее освободили от обновленного энергетического законодательства. В противном случае она как дочерняя компания "Газпрома" подаст в суд.

      Глава дочерней компании Газпрома написал соответствующее письмо главе Еврокомиссии, сообщает Politico.

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      В своем обращении он сообщил, что обновленное энергетическое законодательство "вредит Nord stream 2 AG как инвестору". Кроме того, меняя свое законодательство, ЕС "нарушает международные договоренности".

      В российской компании уверены, что должны иметь "особые условия" сотрудничества с ЕС, в то время как обновленное энергетическое законодательство Евросоюза уравнивает всех игроков на газовом рынке.

      15 апреля Совет ЕС распространил изменения в европейское газовое законодательство на "Северный поток-2". Перед тем соответствующее решение поддержали в Европарламенте.

      Что предусматривают изменения в Газовой директиве?

      Поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Таким образом "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой, не связанной с ним компании. Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только Газпрому, но и другим компаниям-поставщикам. То есть "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      Сможет ли "Газпром" обойти директиву?

      Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, которые предшествуют выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2", а сам "Газпром" сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.
      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики Газ Новости России Евросоюз Северный поток-2 Газпром
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