"Газпром" требует от ЕС особых условий и угрожает судом из-за "Северного потока-2"

Компания Nord stream 2 AG требует от ЕС, чтобы ее освободили от обновленного энергетического законодательства. В противном случае она как дочерняя компания "Газпрома" подаст в суд.

Глава дочерней компании Газпрома написал соответствующее письмо главе Еврокомиссии, сообщает Politico.

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В своем обращении он сообщил, что обновленное энергетическое законодательство "вредит Nord stream 2 AG как инвестору". Кроме того, меняя свое законодательство, ЕС "нарушает международные договоренности".

В российской компании уверены, что должны иметь "особые условия" сотрудничества с ЕС, в то время как обновленное энергетическое законодательство Евросоюза уравнивает всех игроков на газовом рынке.

15 апреля Совет ЕС распространил изменения в европейское газовое законодательство на "Северный поток-2". Перед тем соответствующее решение поддержали в Европарламенте.

Что предусматривают изменения в Газовой директиве?

Поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Таким образом "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой, не связанной с ним компании. Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только Газпрому, но и другим компаниям-поставщикам. То есть "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

Сможет ли "Газпром" обойти директиву?

Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, которые предшествуют выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2", а сам "Газпром" сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

Что такое "Северный поток-2"?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.

Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.