Экс-замдепартамента закупок Минобороны оставили под стражей и увеличили залог
Источник:Центр противодействия коррупции
Богдан Хмельницкий, бывший заместителем департамента закупок Минобороны, мог быть причастен к хищению 107 миллионов гривен. В настоящее время экс-чиновник находится под стражей.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Отмечали, что апелляция оставила Хмельницкого под стражей. Сумма залога выросла до 40 миллионов гривен.
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"Ходатайство защиты об отмене меры пресечения оставили без удовлетворения. Назначенная Хмельницкому мера пресечения действует до 1 апреля. Если он внесет залог, то должен придерживаться ряда обязанностей. В частности, сдать загранпаспорта, не выезжать из Киева и носить электронный браслет", – написали в Центре.
Что известно о деле
По информации следствия, Хмельницкий получил подозрение из-за закупки некачественных бронежилетов. Государство, вероятно, получило ущерб на 107 миллионов гривен.
Избрание меры пресечения для Хмельницкого произошло исподтишка в рекордные сроки в день подозрения. Уже на следующий день дело оказалось в апелляции. Согласитесь, космическая скорость для наших судов, – отметили в Центре.
Известно, что ранее Шевченковский суд назначил залог в размере 2,6 миллиона гривен. В то же время, прокурор просил 107 миллионов гривен. По словам адвоката подозреваемого, дело против Хмельницкого необоснованно.
Коррупционные скандалы в Минобороны: последние новости
- Министр обороны Алексей Резников прокомментировал информацию "Зеркала недели" о закупке продуктов по завышенным ценам.
- Также министр сообщал, что при ведомстве создадут общественный антикоррупционный совет. Это сделает закупки публичными.
- Суд 3 февраля заключил под стражу еще пять фигурантов коррупционных скандалов, связанных с Минобороны. Государство могло получить ущерб на 4,6 миллиона гривен.
- Чиновники министерства обвиняются в хищении денег, которые должны были выделить на строительство казарм. Говорится о более 5,4 миллиона гривен.