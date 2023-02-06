Экс-замдепартамента закупок Минобороны оставили под стражей и увеличили залог

Богдан Хмельницкий, бывший заместителем департамента закупок Минобороны, мог быть причастен к хищению 107 миллионов гривен. В настоящее время экс-чиновник находится под стражей.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Отмечали, что апелляция оставила Хмельницкого под стражей. Сумма залога выросла до 40 миллионов гривен.

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"Ходатайство защиты об отмене меры пресечения оставили без удовлетворения. Назначенная Хмельницкому мера пресечения действует до 1 апреля. Если он внесет залог, то должен придерживаться ряда обязанностей. В частности, сдать загранпаспорта, не выезжать из Киева и носить электронный браслет", – написали в Центре.

Что известно о деле

По информации следствия, Хмельницкий получил подозрение из-за закупки некачественных бронежилетов. Государство, вероятно, получило ущерб на 107 миллионов гривен.

Избрание меры пресечения для Хмельницкого произошло исподтишка в рекордные сроки в день подозрения. Уже на следующий день дело оказалось в апелляции. Согласитесь, космическая скорость для наших судов, – отметили в Центре.

Известно, что ранее Шевченковский суд назначил залог в размере 2,6 миллиона гривен. В то же время, прокурор просил 107 миллионов гривен. По словам адвоката подозреваемого, дело против Хмельницкого необоснованно.

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