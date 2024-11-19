"Инвалидность" за 12 тысяч долларов: в Украине разоблачили масштабные схемы для уклонистов
В трех регионах Украины ликвидированы масштабные схемы уклонения от мобилизации. Среди задержанных – врачи, должностные лица МСЭК и их сообщники.
СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили новые схемы, которые позволяли мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и незаконно пересекать государственную границу. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.
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Каких нарушителей разоблачила СБУ с Нацполицией
В Киевской области, Львове и Одессе задержаны 13 человек, причастные к организации этих мошеннических планов.
Обратите внимание! Участники схем за деньги помогали уклонистам получить документы о фиктивной инвалидности. За свои услуги они требовали от 1,5 до 12 тысяч долларов. К преступной деятельности были привлечены врачи, работники МСЭК и посредники.
Во время обысков изъяты фиктивные справки, журналы учета, деньги и другие доказательства незаконной деятельности. Всем задержанным объявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Где и кто был задержан из-за коррупции в МСЭК
- На Киевщине среди задержанных – заведующий отделением неврологии и нейрохирургии районной больницы и травматолог. Они подделывали истории болезней пациентов, которые передавали в МСЭК для оформления инвалидности.
- Во Львове подозрения получили бывшая председатель и трое работников межрайонной МСЭК. Они также занимались фальсификацией медицинских данных, выдавая уклонистам справки о непригодности к военной службе.
- В Одессе задержана группа лиц, среди которых – заведующие больничных отделений, сотрудница МСЭК и посредники. Они обеспечивали подделку медицинских документов, которые позволяли призывникам избегать мобилизации.
Как СБУ задержала преступников: смотрите фото Одесской и Львовской областной прокураторы и СБУ
Досудебные расследования продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных к преступлениям. Все мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратур в Киеве, Львовской и Одесской областях.
Скандалы в МСЭК: последние новости
- Правительство изменило систему назначения инвалидности после ликвидации МСЭК с внедрением новой системы оценки в 2025 году. Реформа включает упрощение процесса, цифровизацию, антикоррупционные меры и создание Центра оценки для обжалования решений.
- Недавно президент Украины подписал закон, который дает право адвокатам и представителям присутствовать на заседаниях МСЭК, позволяет документировать процессы, а также предусматривает право на обжалование решений комиссии для лиц с инвалидностью и их представителей.