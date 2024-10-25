"Долгая работа": в ГБР рассказали, как будут привлекать к ответственности должностных лиц МСЭК

Сейчас создаются специальные группы, которые будут проверять работу должностных лиц МСЭКов. Это продлится в течение 3 месяцев, и только потом в ГБР будут открывать уголовные производства.

Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она отметила, что это очень долгая и кропотливая работа, передает 24 Канал.

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Сапьян отметила, что ГБР, как правоохранительный орган, в поле зрения имеет представителей ТЦК и СП, военно-врачебные комиссии и МСЭК. После того, как было разоблачено достаточно большое состояние бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК, вопрос снова поднялся на повестке дня.

Это не означает, например, что в нашей стране стало больше коррупции. Это означает, что фактов выявления этих коррупционных правонарушений стало больше, и ГБР системно над этим работает,

– подчеркнула Сапьян.

Она добавила, что после заседания СНБО Владимир Зеленский подписал указ, в котором, в частности говорится, что к расследованию должны присоединиться не только ГБР, а представители Нацполиции и СБУ.

Как пояснила Сапьян, сейчас, в течение недели, Минздрав, ГБР и другие правоохранительные органы и военные администрации должны создать рабочие группы, которые будут проверять работу МСЭКов на законность предоставления групп инвалидности. Эта группа будет работать в течение 3 месяцев, но параллельно ГБР будет участвовать в аудитах государственных учреждений.

После того, как в течение 3 месяцев будет выполнена вся работа, и члены рабочей группы увидят, что тому или иному гражданину Украины безосновательно была предоставлена группа инвалидности, они предоставят материалы ГБР. ГБР на основании этих материалов будет открывать уголовное производство по факту, например, подделки документов, превышение служебных полномочий или мошенничество и тому подобное,

– объяснила советник.

Сапьян добавила, что эта работа требует времени, а потому все подозрения в рамках уголовных производств будут сопротивляться постепенно, ведь проверки – это кропотливая работа.