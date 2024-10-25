Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що це дуже довга і кропітка робота, передає 24 Канал.

До теми Уряд затвердив план щодо протидії корупційним правопорушенням серед МСЕК: що він передбачає

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Сапьян наголосила, що ДБР, як правоохоронний орган, у полі зору має представників ТЦК та СП, військово-лікарські комісії та МСЕК. Після того, як було викрито досить великі статки колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК, питання знову піднялося на порядку денному.

Це не означає, наприклад, що у нашій країні побільшало корупції. Це означає, що фактів виявлення цих корупційних правопорушень стало більше, і ДБР системно над цим працює,

– наголосила Сапьян.

Вона додала, що після засідання РНБО Володимир Зеленський підписав указ, у якому, зокрема мовиться, що до розслідування мають долучитися не лише ДБР, а представники Нацполіції та СБУ.

Як пояснила Сапьян, зараз, протягом тижня, МОЗ, ДБР та інші правоохоронні органи і військові адміністрації мають створити робочі групи, які будуть перевіряти роботу МСЕКів на законність надання груп інвалідності. Ця група працюватиме протягом 3 місяців, але паралельно ДБР братиме участь в аудитах державних установ.

Після того, як протягом 3 місяців буде виконана уся робота, і члени робочої групи побачать, що тому чи іншому громадянину України безпідставно було надано групу інвалідності, вони нададуть матеріали ДБР. ДБР на підставі цих матеріалів відкриватиме кримінальне провадження за фактом, наприклад, підробки документів, перевищення службових повноважень чи шахрайство тощо,

– пояснила радниця.

Сапьян додала, що ця робота вимагає часу, а тому усі підозри в рамках кримінальних проваджень будуть пручатися поступово, адже перевірки – це кропітка робота.