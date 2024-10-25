Його прийняли у п'ятницю, 25 жовтня. Про затвердження плану повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що передбачає план протидії корупції у МСЕК

Рішенням президента Володимира Зеленського усі Медико-соціальні експертні комісії у тому вигляді, в якому вони існують наразі, ліквідують з 31 грудня 2024 року.

Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки,

– повідомив прем'єр Шмигаль.

Він також розповів, що у листопаді 2024 року МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Також заплановано швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. Цим займеться Пенсійний фонд у співпраці з ДБР, Нацполіцією та СБУ.

До плану щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК також доєднають МОЗ та Мінсоцполітики. Їм доручено невідкладно представити Уряду законопроєкти щодо комплексної реформи комісії.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", – підсумував Шмигаль.