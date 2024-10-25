Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

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В службе начались увольнения

По его словам, проверка охватила все руководство службы, включая региональное. Почти все руководители с фейковыми инвалидностями сразу согласились уволиться.

15 человек приняли волевое и честное решение покинуть службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идёт о Чернигове,

– отметил Гетманцев.

Он также добавил, что, если этот руководитель не решит уволиться самостоятельно через 3 часа, то он обратится к правоохранителям и обнародует имя как его, так и его приспешника во власти.

Позже депутат сообщил, что "вопрос закрыт", и уже 16 человек из руководства налоговой увольняются.

Ожидаем аналогичной информации от других органов из ведения Комитета: ГТСУ, БЭБ, Госфинмон, КРАИЛ и НКЦБФР. Соответствующие запросы направлены,

– добавил он.

Напомним, руководителя Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александра Завроцкого уволен после разглашения коррупционной схемы МСЭК в Хмельницкой области.