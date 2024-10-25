Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

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У службі почалися звільнення

За його словами, перевірка охопила все керівництво служби, включно з регіональним. Майже усі керівники з фейковими інвалідностями одразу погодилися звільнитися.

15 людей ухвалили вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з "кимось у владі". Ідеться про Чернігів,

– зазначив Гетманцев.

Він також додав, що, якщо цей керівник не вирішить звільнитися самостійно через 3 години, то він звернеться до правоохоронців та оприлюднить ім’я як його, так і його поплічника у владі.

Пізніше депутат повідомив, що "питання закрите", і вже 16 осіб із керівництва податкової звільняються.

Очікуємо аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: ДМСУ, БЕБ, Держфінмон, КРАІЛ і НКЦПФР. Відповідні запити направлені,

– додав він.

Нагадаємо, керівника Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнено після розголошення корупційної схеми МСЕК у Хмельницькій області.