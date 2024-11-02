Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ заместителя командира 47 ОМБр с позывным "Кордон" Сухопутным силам. Сейчас эта бригада участвует в боевых действиях в Курской области.

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Заместитель командира 47 ОМБр о ТЦК и уклонистах

"Кордон" указывает, что сейчас очень большая проблема с уклонистами и ТЦК.

Я считаю, что каждый человек, который есть в Украине в такую ситуацию, должен сам идти в военкомат – так, как было это с нами. И штурмовать эти военкоматы, чтобы им дали оружие, чтобы защищать свою страну, свою семью, своих родных и близких. Не ТЦК должны бегать за людьми, а люди должны бегать за ТЦК для того, чтобы защитить свою страну,

– говорит военный.

Заместитель командира 47-й бригады отмечает, что каждый что-то может сделать для этого. Он понимает, что все боятся, но люди в армии все сами не вытянут. "Кордон" указывает, что все устают и морально, и физически.

К слову, главком Александр Сырский заметил, что сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.