Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь заступника командира 47 ОМБр на позивний "Кордон" Сухопутним силам. Наразі ця бригада бере участь у бойових діях у Курській області.

Дивіться також Які події на фронтах в Україні та Росії впливають на перебіг війни: новий звіт ISW та карти боїв

Заступник командира 47 ОМБр про ТЦК та ухилянтів

"Кордон" вказує, що зараз є дуже велика проблема з ухилянтами та ТЦК.

Я вважаю, що кожен чоловік, який є в Україні в таку ситуацію, має сам йти в воєнкомат – так, як було це з нами. І штурмувати ці воєнкомати, щоб їм дали зброю, щоб захищати свою країну, свою сім'ю, своїх рідних і близьких. Не ТЦК повинні бігати за людьми, а люди повинні бігати за ТЦК для того, щоб захистити свою країну,

– каже військовий.

Заступник командира 47-ї бригади зазначає, що кожен щось може зробити для цього. Він розуміє, що всі бояться, але люди в армії все самі не витягнуть. "Кордон" вказує, що всі втомлюються і морально, і фізично.

До слова, головком Олександр Сирський зауважив, що зараз ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення.