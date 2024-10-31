Под стражу отправили организатора схемы оформления фиктивных инвалидностей в одесской МСЭК

Недавно в Одессе обнаружили схему оформления фейковых инвалидностей. В четверг, 31 октября, стало известно, что суд отправил под стражу ее организатора.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога. Об этом сообщает ГБР.

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Врач с 12 коллегами предоставлял "услуги для избежания мобилизации"

Работники ГБР 28 октября задержали врача Одесской областной клинической больницы. Он привлек в целом еще 12 медиков из разных заведений города и должностных лиц Одесского областного центра медико-социальной экспертизы.

Организатор предоставлял "платные услуги" военнообязанным во избежание мобилизации.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки МРТ. В дальнейшем, военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности,

– рассказали в ГБР.

Подозреваемый в махинациях врач имеет возможность внести залог в сумме 10 миллионов гривен.

В Одессе выдавали фейковые инвалидности / Фото ГБР