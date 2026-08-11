76 руководителям ТЦК разного уровня уже сообщили о подозрении, – Цуцкиридзе

Национальная полиция Украины существенно усиливает расследование злоупотреблений в территориальных центрах комплектования, военно-врачебных комиссиях и при оформлении бронирований. Правоохранители уже сообщили о подозрении десяткам должностных лиц разного уровня и инициировали отмену тысяч незаконных медицинских заключений.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Что обнаружила полиция в работе ТЦК?

В настоящее время следователи сосредоточили свое внимание на наиболее рискованных направлениях, связанных с мобилизационными процессами. Цуцкиридзе отметил, что правоохранители уже выдвинули подозрения 76 руководителям ТЦК. Кроме того, продолжается проверка обстоятельств возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных.

Для меня принципиально, чтобы закон одинаково действовал и для военнообязанного, и для чиновника, который отвечает за мобилизацию или принимает решение в составе ВВК. Должность, звание, наличие каких-либо ресурсов не могут быть защитой от ответственности. Но не менее важно, чтобы ответственность всегда была индивидуальной и основывалась на доказательствах. Мы не можем допустить, чтобы разоблачение конкретных злоупотреблений превращалось в кампанию против всех работников ТЦК или в автоматическую отмену законных выводов в отношении людей, которые действительно имеют тяжелые заболевания или ранения,

– подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, усиление следственной работы направлено именно на те сферы, где существуют самые высокие коррупционные риски.

"Речь идет не о формальном увеличении количества дел, а о качестве документирования, установлении всех участников схем и передаче материалов в суд", – пояснил чиновник.

Всего с начала полномасштабной войны полицейские расследовали 428 уголовных дел, связанных с содействием уклонению от военной службы, оформлением фиктивных медицинских справок и незаконной переправкой лиц через государственную границу. Из этого массива дел 105 уже переданы на рассмотрение судов, тогда как по остальным досудебное следствие еще продолжается.

Среди фигурантов есть сотрудники и руководители ТЦК разного уровня – например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям. И эта работа будет продолжена: каждый факт использования служебных полномочий для личной выгоды или незаконного освобождения от мобилизации должен получить надлежащую правовую оценку. Отдельно работаем со схемами фиктивного бронирования. Сейчас проверяем обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных. Также в центре нашего внимания – решения военно-врачебных комиссий: в ходе следствия изъяли более 83,5 тысячи постановлений ВВК, а 6,5 тысячи незаконных решений уже отменены,

– уточнил Максим Цуцкиридзе.

Глава Нацполиции отметил, что каждая ситуация требует отдельной оценки для защиты прав граждан, имеющих законные основания не служить. В то же время правоохранители активно привлекают к ответственности и самих уклонистов.

"Ответственность предусмотрена и для тех, кто непосредственно уклоняется от призыва по мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении в совершении 6 417 уголовных правонарушений, в суд направлено 6 162 обвинительных акта", – сообщил он.

Также чиновник обратил внимание на длительность юридических процедур.

После этого необходимо установить всех участников, проверить каждый эпизод, изучить документы и собрать доказательства, которые выдержат рассмотрение в суде. В сложных делах эта работа длится месяцы, а иногда и годы,

– отметил временно исполняющий обязанности главы Нацполиции.

Напомним, на Волыни сообщили о подозрении двум начальникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они организовали схему так называемой бумажной мобилизации, чтобы искусственно улучшить показатели собственной работы.