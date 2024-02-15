В частности, это нужно для того, чтобы избежать скандалов подобных закупок "яиц по 17 гривен". В изменениях в закупках Министерство обороны также сотрудничает с правоохранительными органами.

К теме НАБУ подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны

Минобороны рассказало об изменениях в закупках для ВСУ

В министерстве подчеркнули, что до мая 2023 года поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям. Для этого, они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость на весь набор питания, в который входили все продукты.

Это позволяло выиграть тендер. А после победы, компания-поставщик вносила изменения в стоимость отдельных продуктов. А именно в сторону увеличения цены на массовые группы товаров, такие как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и тому подобное,

– объяснили в Минобороны.

К тому же поставщики снижали цены на неходовые товары. Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. ʼ

Поэтому, чтобы избежать таких злоупотреблений, Минобороны ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным.

"Например, если раньше, по данным НАБУ, поставщики устанавливали закупочную цену на картофель 16 гривен за килограмм, то в одном из тендеров Минобороны в декабре 2023 года указало предельную цену 10,35 гривны", – отметили представители министерства.

Кроме того, команда Министерства обороны Украины начала кардинальную реформу закупок. Эта новая система предусматривает двухуровневый механизм.

Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство "Государственный оператор тыла". Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло приводить к конфликту интересов,

– отметили в Минобороны.

Таким образом распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски при закупках. В министерстве также рассказали, что "Государственный оператор тыла" уже анонсировал в Prozorro первые тендеры по новой системе закупок, которая стартует со II квартала этого года.

Обратите внимание! Национальное антикоррупционное бюро Украины 14 февраля подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны. Сейчас детективы НАБУ изымают и обрабатывают большой массив первичных документов по закупкам продуктов для армии.