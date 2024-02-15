Зокрема, це потрібно для того, щоб уникнути скандалів подібних до закупівель "яєць по 17 гривень". У змінах у закупівлях Міністерство оборони також співпрацює з правоохоронними органами.

До теми НАБУ підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони

Міноборони розповіло про зміни у закупівлях для ЗСУ

У міністерстві підкреслили, що до травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували харчові продукти військовим частинам. Для цього, вони напередодні тендеру встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, до якого входили всі продукти.

Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги, компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів. А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби тощо,

– пояснили у Міноборони.

До того ж постачальники знижували ціни на неходові товари. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. ʼ

Тому, щоб уникнути таких зловживань, Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим.

"Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 гривень за кілограм, то в одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 гривні", – зазначили представники міністерства.

Крім того, команда Міністерства оборони України започаткувала кардинальну реформу закупівель. Ця нова система передбачає дворівневий механізм.

Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція "Державний оператор тилу". Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів,

– зазначили у Міноборони.

Таким чином розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики під час закупівель. У міністерстві також розповіли, що "Державний оператор тилу" вже анонсував в Prozorro перші тендери за новою системою закупівель, яка стартує з II кварталу цього року.

Зверніть увагу! Національне антикорупційне бюро України 14 лютого підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони. Наразі детективи НАБУ вилучають та опрацьовують великий масив первинних документів із закупівлями продуктів для армії.