"Скатертью дорога": в ЕС грубо попрощались с Великобританией

"До свидания, спасибо, скатертью дорога", – так с британским послом попрощалась его хорватская коллега накануне Brexit. Правда, грубить она не собиралась, а ошибочно сказала такую фразу.

Забавная ситуация случилась на последней перед Brexit встрече послов. На ней еще присутствовал представитель Великобритании Тим Барроу, пишет Financial Times.

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Постоянный представитель председательствующей в ЕС Хорватии Ирена Андраши вместо того, чтобы пожелать Великобритании удачи, сказала фразу, что означает "убирайтесь". Это произошло случайно, очевидно, из-за трудностей перевода.

Спасибо, до свидания, и скатертью дорога,

– сказала Андраши.

Дипломаты, которые присутствовали на встрече, предположили: Андраши могла спутать фразу с пожеланием успеха. При этом они настаивают: ошибка не была замаскированной шуткой.

Британцы это вроде бы поняли, но факт остается фактом: именно такими словами с ними попрощались в Евросоюзе.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из ЕС: сокращение от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в Евросоюзе. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание выйти из Евросоюза. Это должно было произойти еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года.



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