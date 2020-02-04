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      "Полотном дорога": у ЄС грубо попрощалися з Великою Британією

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      Ірена Андраші, яка побажала Великій Британії щасливої дороги напередодні Brexit / скріншот із відео

      "До побачення, дякую, килимком доріжка", – так з британським послом попрощалася його хорватська колега напередодні Brexit. Щоправда, грубити вона не збиралася, а помилково сказала таку фразу.

      Кумедна ситуація трапилася на останній перед Brexit зустрічі послів. На ній ще був присутній представник Великої Британії Тім Барроу, пише Financial Times.

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      Постійна представниця головуючої в ЄС Хорватії Ірена Андраші замість того, щоб побажати Великій Британії удачі, сказала фразу, що означає "забирайтеся". Це сталося випадково, вочевидь, через труднощі перекладу.

      Дякую, до побачення, і полотном дорога,
      – сказала Андраші.

      Дипломати, які були присутні на зустрічі, припустили: Андраші могла сплутати фразу з побажанням успіхів. При цьому вони наполягають: помилка не була замаскованим жартом.

      Британці це начебто зрозуміли, однак факт залишається фактом: саме такими словами з ними попрощалися в Євросоюзі.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з ЄС: скорочено від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії в Євросоюзі. 51,9% громадян, які взяли участь в голосуванні, виявили бажання вийти з Євроспільноти. Це мало статися ще 29 березня 2019 року, однак після трьох провальних голосувань з приводу договору про Brexit, терміни перенесли на 31 січня 2020 року.

      Вихід із ЄС у Великій Британії масштабно відсвяткували.

      Святкування з нагоди Brexit у Лондоні: ексклюзивне відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Курйозні новини Brexit Євросоюз Велика Британія
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