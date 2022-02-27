"Ваше молчание – согласие на убийство": украинские спасатели обратились к белорусским

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обратилась к белорусским спасателям. Их призвали высказаться по поводу войны.

Они напомнили, что 23 февраля Владимир Путин развязал кровавую войну. Он начал полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины.

Обратите внимание ГСЧС будет информировать абонентов Киевстар о ситуации в Украине

Украинские спасатели обратились к белорусским

Спасатели подчеркнули, что уже 4-й день украинский народ мужественно защищает свою землю и дает отпор агрессору.

Часть враждебных формирований вворвалась в Украину со стороны вашего государства. Враг зашел в наш дом через общую границу,

– подчеркнули работники ГСЧС.

С территории Беларуси к нам едут танки, наносят обстрелы и удары. Десант и бомбардировщики используют белорусские аэропорты для атаки на наше государство.

Обращение украинских спасателей: смотрите видео

"Украина сдерживает агрессию двух государств – России и Беларуси. Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят".

Не будьте равнодушны. Ваше молчание – это согласие на убийство. Не верьте вашему руководству и телеканалам. Украина никогда не была врагом. Подайте голос протеста, как это делает весь цивилизованный мир.

Не запятнайте себя бесчестием. Ведь пожарные, спасатели – люди мужественные и благородные.