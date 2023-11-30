Возвращение удивительных крымских сокровищ: что такое Скифское золото и кому на самом деле принадлежит

9-летняя эпопея с возвращением Скифского золота в Украину наконец-то завершилась. Сейчас все экспонаты, которые стали предметом длительного судебного спора, уже вернулись домой. Украинцы могут увидеть крымские сокровища собственными глазами.

В столице ценные артефакты будут хранить аж до деоккупации Крыма. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев. 24 Канал напоминает читателям историю Скифского золота, а также объясняет, почему эти находки так важны для Украины.

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Что известно о Скифском золоте

Это большая коллекция древних артефактов, найденных археологами на территории Украины. Следует понимать, что они представляют не только скифское время и не являются исключительно золотыми. Скифское золото – на самом деле журналистский штамп, а реальность несколько иная.

Среди 584 экспонатов (более 2 000 предметов) есть артефакты времен скифов, сарматов, а также гуннов, готов и греков. Большинство сокровищ – возрастом примерно 2 000 лет.

Кроме изделий из золота, в коллекции есть уникальные деревянные китайские шкатулки, а также каменные скульптуры, керамика, бронзовые вещи и т.д. Все они хранились в киевском Музее исторических ценностей (на территории Киево-Печерской лавры) и 4 музеях в Крыму:

Национальном заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе;

Центральном музее Тавриды в Симферополе;

Бахчисарайском историко-культурном заповеднике;

Керченском историко-археологическом заповеднике.

Кто такие скифы Это древний воинственный кочевой ираноязычный народ, который жил на украинских землях с 7 века до нашей эры. Благодаря тесным связям с греческими городами-колониями в Северном Причерноморье до нас дошли письменные упоминания о скифах, но именно археологические раскопки рассказали об уникальных находках.



Скифы окончательно не исчезли и оставили следы своей ДНК в генетическом коде украинцев. Что интересно, от скифов украинцы унаследовали эффектное фрикативное "г", любовь к "дж" и "дз", а также нелюбовь к "ф". А еще немало слов, и, возможно, даже имена Оксана и Руслан.





Скифский золотой гребень из кургана Солоха / Фото worldhistory.org Это древний воинственный кочевой ираноязычный народ, который жил на украинских землях с 7 века до нашей эры. Благодаря тесным связям с греческими городами-колониями в Северном Причерноморье до нас дошли письменные упоминания о скифах, но именно археологические раскопки рассказали об уникальных находках.Скифы окончательно не исчезли и оставили следы своей ДНК в генетическом коде украинцев. Что интересно, от скифов украинцы унаследовали эффектное фрикативное "г", любовь к "дж" и "дз", а также нелюбовь к "ф". А еще немало слов, и, возможно, даже имена Оксана и Руслан.Скифский золотой гребень из кургана Солоха / Фото worldhistory.org

Большинство артефактов были найдены на территории полуострова, однако самые ценные памятники происходят именно с материковой Украины. Главными экспонатами выставки считаются скифский золотой шлем, золотые мечи, нашейная гривна, застежка в виде дельфина. Их страховая стоимость в 2014 году оценивалась экспертами в 11,4 миллиона евро.

Именно фото этих экспонатов чаще всего встречались в публикациях СМИ относительно судебных баталий между Украиной и Россией в Нидерландах. Некоторые СМИ даже иллюстрировали свои сообщения о ходе судов, пожалуй, самым известным скифским артефактом – легендарной золотой пекторалью из кургана Толстая Могила (но это ошибка ленивых бильдредакторов – она никогда не покидала пределы Украины).



Пектораль из Толстой Могилы / Фото Wikimedia

На самом же деле эти экспонаты уже в 2014 году вернулись в Украину, поскольку не "принадлежали" крымским музеям.

Вынужденными гостями в музее Алларда Пирсона стали 565 экспонатов крымской части коллекции, их оценочная стоимость составляет 1 438 625 евро.Эту сумму определили страхователи и эксперты. Однако, на самом деле историческую ценность артефактов определить невозможно – они бесценны, ведь историческое наследие, даже если речь идет о золоте, не измеряется в килограммах.

Самыми ценными артефактами "крымской" коллекции являются:

Три уникальных китайских лаковых шкатулки из Усть-Альминского городища, датируемые I веком нашей эры;

Каменная статуя змееногой богини, похожей на русалку из "Старбакс". Скульптура датируется I – II веками нашей эры, она найдена на территории современной Керчи;

Выбитый на каменной плите декрет в честь херсонесского историка Сириска (вторая половина III века до нашей эры);

Комплекс золотых украшений из Усть-Альминского городища времен Новой Скифии (I век до нашей эры – IV век нашей эры);

Бронзовое скифское навершие "Дракон пожирает животное" (V – VI век до нашей эры);

Золотые украшения из некрополя Джург-Оба (в районе Керчи), датируемые I – VI веками нашей эры.

Часть Скифского золота / Фото Национальный музей истории Украины

Почему "скифское золото" оказалось в Нидерландах

В мире существует практика "гастролей" культурных или исторических ценностей. В мирном 2013 году была сформирована коллекция из музейных экспонатов скифской эпохи – она поехала в Нидерланды в музей Алларда Пирсона, как выставка "Крым – золото и тайны Черного моря".

Именно в Амстердаме выставка застала Революцию Достоинства и дальнейшую агрессию России против Украины, в результате которой Крым был оккупирован россиянам, которые незаконно провозгласили его частью своей территории.

В это время срок работы выставки в Амстердаме завершился – осенью 2014 года встал вопрос возвращения ценностей в Украину. Вещи, приписанные к Киевскому музею (19 экспонатов), были тогда же отправлены домой, а артефакты из крымских музеев "зависли".



Афиша выставки в музее Алларда Пирсона / Фото Flickr

Судебные баталии за историю

Россия, которая объявила о незаконной аннексии Крыма, также заявила и о правах на крымскую коллекцию. Аргументы оккупантов были следующие – эти вещи должны вернуться в Крым, ведь были найдены в Крыму и "приписаны" к местным музеям. Оккупанты фактически предлагали таким образом юридически признать аннексию и создать важный прецедент, воспользовавшись слабостью и растерянностью Киева. Так, дело о Скифском золоте стало маркерным и приобрело огромное значение.

Судебное разбирательство дела в окружном суде Амстердама стартовало в январе 2015 года. Несмотря на все проблемы Минюст нашел деньги на судебное сопровождение дела и привлек топовых юристов, которые должны были представлять Украину в суде. Также к делу подключились Минкульт и МИД.

Все аргументы были в пользу Украины:

Поскольку Россия осуществила незаконную аннексию, которую никто в цивилизованном мире не признал, она не имеет никакого суверенитета над артефактами. Россияне решили этот момент обойти и подали иск не как государство, а от имени крымских музеев.

Однако, и эта хитрость была разоблачена – украинское законодательство определяет владельцем исторических памятников государство, а музеи являются лишь временными распорядителями.

Окружной суд Амстердама стал на сторону Украины и принял решение в пользу настоящих владельцев коллекции в декабре 2016 года. К сожалению, россияне на этом не остановились и попытались заспамить процесс апелляциями – сложный и длительный бюрократический процесс завершился 9 июня 2023 года, когда суд высшей инстанции, а именно Верховный суд Королевства Нидерландов отклонил последнюю возможную кассационную жалобу "крымских музеев", а апелляционное решение оставил без изменений.

Таким образом, Украина одержала большую юридическую и дипломатическую победу, значение которой трудно переоценить. Безусловно, эти события войдут в учебники истории и станут важнейшим прецедентом.

Возвращение истории

После завершения судебной эпопеи началась подготовка к возвращению коллекции в Украину. Представители музея Алларда Пирсона, которые 9 лет хранили коллекцию у себя, прибегли к широкому шагу и не потребовали от Украины компенсации за хранение памятников.

На минутку, речь шла о 111 689 евро – это сумма с начислением процентов за все время хранения коллекций крымских музеев. Все артефакты были проверены и надежно упакованы, а уже 27 ноября 2023 года Национальный музей истории Украины сообщил, что 565 уникальных предметов наконец-то вернулись домой.

Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть. В то же время поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением о возвращении коллекции в воюющую Украину. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины,

– директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук приветствует возвращение ценных памятников в Украину и обещает вскоре их показать миру.

Уникальная коллекция вернулась на Родину:

Когда "скифское золото" вернется в Крым

Как в Музее истории Украины, так и в Минкульте и МИД не скрывают, что Киев лишь временная локация для многострадальной коллекции и обещают, что она обязательно вернется в Крым. Впрочем, это произойдет только после деоккупации украинского полуострова и "эвакуации" россиян.

Скифское золото вернется в Крым, как только "коллективный Путин" покинет полуостров,

– заявила участница процесса с украинской стороны Эмине Джеппар.

Это не конец истории. Россия за время оккупации Крыма вывезла с суверенной украинской территории множество культурных и исторических ценностей.Российские оккупанты не только грабили музеи, но и проводили варварские и абсолютно незаконные раскопки в Крыму, во время преступной застройки территорий крымских заповедников и бездарной реализации инфраструктурных проектов (трасса "Таврида" и т.п.) были безвозвратно и безжалостно уничтожены целые культурные слои.

Все эти факты станут предметом новых судебных тяжб к оккупантам и они не только заплатят за все, но и вернут то, что успели украсть раньше. Речь должна идти также и о ценностях, вывезенных из Крыма и Причерноморья предшественниками Путина.

Для россиян победа Украины в судах Королевства Нидерландов – тревожный звоночек и напоминание о необходимости искать большой калькулятор с увеличенным количеством нулей на экране. Только так они смогут подсчитать сумму, которую должны заплатить за попытку кражи украинской истории.