"Скифское золото" передадут Украине, пока не стабилизируется ситуация в оккупированном Крыму

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме передаст коллекцию скифского золота на хранение Украине. Она будет находиться здесь, пока не стабилизируется ситуация в оккупированном Крыму.

Так, суд принял окончательное решение. Правда, у сторон есть право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Важно Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму,

– говорится в постановлении.

Почему "скифское золото" оказалось в Нидерландах

Коллекцию "скифского золота" из четырех крымских музеев увезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это произошло в начале февраля 2014 года, то есть до того, как Россия оккупировала Крым.

Выставка продлилась до августа 2014 года, однако ценности оставили в Нидерландах. В 2016 году суд принял решение вернуть экспозиции Украине, однако представители крымских музеев подали апелляцию.

Судебная волокита длилась несколько лет. Однако 26 октября 2021 года суд постановил вернуть артефакты.

"Скифское золото" – это около 2 тысяч артефактов из 4 крымских музеев. Кроме золотых есть изделия из дерева, бронзы и керамики. Стоимость экспонатов составляет 1 миллион евро.