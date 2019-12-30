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      Сколько детей погибли и пострадали от войн в мире: статистика ЮНИСЕФ

      16 Читати новину українською
      Сколько детей погибли и пострадали от войн в мире / picture-alliance.com/content/

      Количество случаев с применением насилия в отношении детей в горячих точках мира сильно возросло. С 2010 года зафиксировано более 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий.

      Всего за последние 10 лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти втрое, сообщает DW со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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      Лишь в 2018 году установлено более 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей. Половина этих случаев – убийства или травмы в результате авиаударов или действий противопехотных или артиллерийских мин.

      Применение насилия против детей – что это?В целом применением насилия против детей считаются убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях и атаки на школы и больницы.

      За последние 3 десятилетия количество стран, в которых идут боевые действия, является наибольшим.

      Страны, где дети подвергаются наибольшему риску:

      • Сирия;
      • Йемен;
      • Афганистан.

      Конфликты во всем мире продолжаются дольше, приводят к большему кровопролитию и большему количеству жертв среди детей. При этом гораздо больше случаев насилия против детей остаются незадокументированными.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Афганістан Йемен Война в Сирии Война ЮНИСЕФ ООН
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