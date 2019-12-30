Сколько детей погибли и пострадали от войн в мире: статистика ЮНИСЕФ
Количество случаев с применением насилия в отношении детей в горячих точках мира сильно возросло. С 2010 года зафиксировано более 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий.
Всего за последние 10 лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти втрое, сообщает DW со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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Лишь в 2018 году установлено более 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей. Половина этих случаев – убийства или травмы в результате авиаударов или действий противопехотных или артиллерийских мин.
Применение насилия против детей – что это?В целом применением насилия против детей считаются убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях и атаки на школы и больницы.
За последние 3 десятилетия количество стран, в которых идут боевые действия, является наибольшим.
Страны, где дети подвергаются наибольшему риску:
- Сирия;
- Йемен;
- Афганистан.
Конфликты во всем мире продолжаются дольше, приводят к большему кровопролитию и большему количеству жертв среди детей. При этом гораздо больше случаев насилия против детей остаются незадокументированными.
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