Сколько детей погибли и пострадали от войн в мире: статистика ЮНИСЕФ

Количество случаев с применением насилия в отношении детей в горячих точках мира сильно возросло. С 2010 года зафиксировано более 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий.

Всего за последние 10 лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти втрое, сообщает DW со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Лишь в 2018 году установлено более 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей. Половина этих случаев – убийства или травмы в результате авиаударов или действий противопехотных или артиллерийских мин.

Применение насилия против детей – что это?В целом применением насилия против детей считаются убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях и атаки на школы и больницы.

За последние 3 десятилетия количество стран, в которых идут боевые действия, является наибольшим.

Страны, где дети подвергаются наибольшему риску:

Сирия;

Йемен;

Афганистан.

Конфликты во всем мире продолжаются дольше, приводят к большему кровопролитию и большему количеству жертв среди детей. При этом гораздо больше случаев насилия против детей остаются незадокументированными.

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