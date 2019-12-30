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      Скільки дітей загинули та постраждали від воєн у світі: статистика ЮНІСЕФ

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      Скільки дітей загинули та постраждали від воєн у світі / picture-alliance.com/content/

      Кількість випадків із застосуванням насильства щодо дітей у гарячих точках світу сильно зросла. З 2010 року зафіксовано понад 170 тисяч випадків насильства щодо дітей під час воєнних дій.

      Загалом за останні 10 років число зафіксованих випадків застосування насильства щодо дітей у гарячих точках зросло майже втричі, повідомляє DW з посиланням на дані Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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      Лише у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей. Половина цих випадків – вбивства або травми внаслідок авіаударів чи дії протипіхотних чи мінометних мін.

      Застосування насильства проти дітей – що це?У цілому застосуванням насильства проти дітей вважаються вбивства, каліцтва, сексуальне насильство, викрадення, відмова у наданні гуманітарної допомоги, рекрутування для участі у бойових діях та атаки на школи і лікарні.

      За останні 3 десятиліття кількість країн, в яких точаться бойові дії, є найбільшою.

      Країни, де діти наражаються на найбільший ризик:

      • Сирія;
      • Ємен;
      • Афганістан.

      Конфлікти у всьому світі тривають довше, призводять до більшого кровопролиття та більшої кількості жертв серед дітей. При цьому набагато більше випадків насильства проти дітей залишаються незадокументованими.

      До теми: Скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році: дані ОБСЄ

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Війна Війна у Сирії Ємен Афганістан ООН ЮНІСЕФ
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