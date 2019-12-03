Скільки українців постраждали від торгівлі людьми: жахлива статистика

Лише за останні три роки від торгівлі людьми постраждали майже 50 тисяч українців. При цьому серед потерпілих 65% зазнали трудової експлуатації на території Росії.

Загалом серед українців, які постраждали від торгівлі людьми, 94% зазнали трудової експлуатації, повідомляє Агентство ООН з питань міграції.

До слова: Жінка відправляла українок до московських борделів, її затримали: фото

Загалом за підрахунками організації, кількість українців, які постраждали від рабовласництва, перевалила за чверть мільйона і становить близько 260 тисяч осіб.

Попри жахливу статистику трудової експлуатації, дослідження показує, що близько 13% українців готові погодитися на потенційно ризиковану пропозицію роботи за кордоном.

Крім того, Агентство встановило найпривабливіші країни, у яких хотіли б працювати українців:

Німеччина – 43%;

Польща – 35%;

Чехія – 23%;

Італія – 19%;

Канада – 10%;

США – 9%;

Росія – 9%.

За оцінкою агентства з питань міграції, кількість населення України, яке працювало за кордоном в час опитування – у червні 2019 року – становить близько 1 мільйона 51 тисячі осіб. Мовиться лише про українців, які не покинули Україну, а лише їздять на заробітки.