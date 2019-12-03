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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Скільки українців постраждали від торгівлі людьми: жахлива статистика

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      За час незалежності понад 250 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми / radiotrek.rv.ua

      Лише за останні три роки від торгівлі людьми постраждали майже 50 тисяч українців. При цьому серед потерпілих 65% зазнали трудової експлуатації на території Росії.

      Загалом серед українців, які постраждали від торгівлі людьми, 94% зазнали трудової експлуатації, повідомляє Агентство ООН з питань міграції.

      До слова: Жінка відправляла українок до московських борделів, її затримали: фото

      Загалом за підрахунками організації, кількість українців, які постраждали від рабовласництва, перевалила за чверть мільйона і становить близько 260 тисяч осіб.

      Попри жахливу статистику трудової експлуатації, дослідження показує, що близько 13% українців готові погодитися на потенційно ризиковану пропозицію роботи за кордоном.

      Крім того, Агентство встановило найпривабливіші країни, у яких хотіли б працювати українців:

      • Німеччина – 43%;
      • Польща – 35%;
      • Чехія – 23%;
      • Італія – 19%;
      • Канада – 10%;
      • США – 9%;
      • Росія – 9%.

      За оцінкою агентства з питань міграції, кількість населення України, яке працювало за кордоном в час опитування – у червні 2019 року – становить близько 1 мільйона 51 тисячі осіб. Мовиться лише про українців, які не покинули Україну, а лише їздять на заробітки.

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      2 грудня
      1752
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Торгівля людьми Заробітчани Іммігранти ООН
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