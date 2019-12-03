Сколько украинцев пострадали от торговли людьми: ужасная статистика

Только за последние три года от торговли людьми пострадали почти 50 тысяч украинцев. При этом среди пострадавших 65% подверглись трудовой эксплуатации на территории России.

В целом среди украинцев, пострадавших от торговли людьми, 94% подверглись трудовой эксплуатации, сообщает Агентство ООН по вопросам миграции .

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В общем по подсчетам организации, количество украинцев, пострадавших от рабовладения, перевалило за четверть миллиона и составляет около 260 тысяч человек .

Несмотря на ужасную статистику трудовой эксплуатации, исследование показывает, что около 13% украинцев готовы согласиться на потенциально рискованное предложение работы за рубежом .

Кроме того, Агентство установило самые привлекательные страны, в которых хотели бы работать украинцы:

Германия – 43%;

– Польша – 35%;

– Чехия – 23%;

– Италия – 19%;

– Канада – 10%;

– США – 9%;

– Россия – 9%.