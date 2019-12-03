Сколько украинцев пострадали от торговли людьми: ужасная статистика
Только за последние три года от торговли людьми пострадали почти 50 тысяч украинцев. При этом среди пострадавших 65% подверглись трудовой эксплуатации на территории России.
В целом среди украинцев, пострадавших от торговли людьми, 94% подверглись трудовой эксплуатации, сообщает Агентство ООН по вопросам миграции.
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В общем по подсчетам организации, количество украинцев, пострадавших от рабовладения, перевалило за четверть миллиона и составляет около 260 тысяч человек.
Несмотря на ужасную статистику трудовой эксплуатации, исследование показывает, что около 13% украинцев готовы согласиться на потенциально рискованное предложение работы за рубежом.
Кроме того, Агентство установило самые привлекательные страны, в которых хотели бы работать украинцы:
- Германия – 43%;
- Польша – 35%;
- Чехия – 23%;
- Италия – 19%;
- Канада – 10%;
- США – 9%;
- Россия – 9%.
По оценке агентства по вопросам миграции, численность населения Украины, которое работало за рубежом в ходе опроса – в июне 2019 – составляет около 1 миллиона 51 тысячи человек. Говорится только о украинцам, которые не покинули Украину, а только ездят на заработки.