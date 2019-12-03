06:08
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Сколько украинцев пострадали от торговли людьми: ужасная статистика

      31 Читати новину українською
      За время независимости более 250 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми / radiotrek.rv.ua

      Только за последние три года от торговли людьми пострадали почти 50 тысяч украинцев. При этом среди пострадавших 65% подверглись трудовой эксплуатации на территории России.

      В целом среди украинцев, пострадавших от торговли людьми, 94% подверглись трудовой эксплуатации, сообщает Агентство ООН по вопросам миграции.

      К слову: Женщина отправляла украинок в московские бордели, ее задержали фото

      В общем по подсчетам организации, количество украинцев, пострадавших от рабовладения, перевалило за четверть миллиона и составляет около 260 тысяч человек.

      Несмотря на ужасную статистику трудовой эксплуатации, исследование показывает, что около 13% украинцев готовы согласиться на потенциально рискованное предложение работы за рубежом.

      Кроме того, Агентство установило самые привлекательные страны, в которых хотели бы работать украинцы:

      • Германия  43%;
      • Польша  35%;
      • Чехия  23%;
      • Италия  19%;
      • Канада  10%;
      • США  9%;
      • Россия  9%.

      По оценке агентства по вопросам миграции, численность населения Украины, которое работало за рубежом в ходе опроса  в июне 2019  составляет около 1 миллиона 51 тысячи человек. Говорится только о украинцам, которые не покинули Украину, а только ездят на заработки.

      "Король контрабанды" Альперин вышел из СИЗО, – СМИ
      2 декабря
      311
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ООН Иммигранты Заробитчане Торговля людьми
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:05 Месть диктатора: Путин против НАТО
      Іван Яковина 135
      сегодня , 00:30 Зняття депутатської недоторканності: як зміниться доля "слуг народу"
      Антон Голобородько 68
      2 декабря , 22:25 Главные новости 2 декабря: новые детали убийства сына депутата Соболева, в Украине заснежило
      Ірина Вихрущ 425
      2 декабря , 22:00 Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука
      Блог Соцмережі 259
      2 декабря , 19:15 Покушение на депутата Соболева: почему случаи заказных убийств учащаются
      Інна Жолобович 373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук