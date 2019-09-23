Женщина отправляла украинок к московские бордели, ее задержали: фото

Жительница Николаевской области сотрудничала с российскими правоохранителями. Женщина переправляла девушек в Россию для "работы" в сфере оказания интимных услуг.

Украинка проживала в Москве с 2013 года, сообщили в СБУ.

Читайте также: Иностранец пытался продать украинок в сексуальное рабство: фото и видео

Злоумышленница подбирала украинок из разных областей через объявления в интернете и через своих сообщников "трудоустраивала" девушек в московские бордели.

Украинку задержали в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск". Она пыталась переправить через границу 3 жительниц Кировоградщины.



У женщин изъяли документы

Правоохранители открыли уголовное производство за торговлю людьми. Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Кстати, в Украине более 500 человек официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Чаще всего украинцы страдали от трудовой и сексуальной эксплуатации, а также у жертв изымали органы и принуждали к попрошайничеству.