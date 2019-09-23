16:09
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Женщина отправляла украинок к московские бордели, ее задержали: фото

      325 Читати новину українською
      Женщина отправляла украинок к московские бордели
      Женщина отправляла украинок к московские бордели / ssu.gov.ua

      Жительница Николаевской области сотрудничала с российскими правоохранителями. Женщина переправляла девушек в Россию для "работы" в сфере оказания интимных услуг.

      Украинка проживала в Москве с 2013 года, сообщили в СБУ.

      Читайте также: Иностранец пытался продать украинок в сексуальное рабство: фото и видео

      Злоумышленница подбирала украинок из разных областей через объявления в интернете и через своих сообщников "трудоустраивала" девушек в московские бордели.

      Украинку задержали в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск". Она пыталась переправить через границу 3 жительниц Кировоградщины.

      сбу сексрабство україна росія бордель
      У женщин изъяли документы

      Правоохранители открыли уголовное производство за торговлю людьми. Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

      Кстати, в Украине более 500 человек официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Чаще всего украинцы страдали от трудовой и сексуальной эксплуатации, а также у жертв изымали органы и принуждали к попрошайничеству.

      blog_ava
      Заморозки в Украине: где будет холоднее всего
      сегодня
      3384
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Николаева Украина – Россия Новости России Сумы Торговля людьми СБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 55
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 81
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 222
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сегодня , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 364
      Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      сегодня , 12:00 Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      Борис Немировський 366
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук