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      Жінка відправляла українок до московських борделів, її затримали: фото

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      Жінка відправляла українок до московських борделів
      Жінка відправляла українок до московських борделів / ssu.gov.ua

      Мешканка Миколаївської області співпрацювала з російськими правоохоронцями. Жінка переправляла дівчат до Росії для "роботи" у сфері надання інтимних послуг.

      Українка проживала у Москві з 2013 року, повідомили у СБУ.

      Зловмисниця підбирала українок з різних областей через оголошення в інтернеті та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат до московських борделів.

      Українку затримали у Сумській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ". Вона намагалася переправити через кордон 3 мешканок Кіровоградщини.

      сбу сексрабство україна росія бордель
      У жінок вилучили документи

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за торгівлю людьми. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

      До речі, в Україні більш ніж 500 осіб офіційно визнані жертвами торгівлі людьми у період з 2012 по 2018 роки. Найчастіше українці страждали від трудової та сексуальної експлуатації, а також у жертв вилучали органи і примушували до жебракування.

      blog_ava
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      Теги: Новини України СБУ Торгівля людьми Україна – Росія Кримінальні новини Новини Росії Суми Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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