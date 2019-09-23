Жінка відправляла українок до московських борделів, її затримали: фото
Мешканка Миколаївської області співпрацювала з російськими правоохоронцями. Жінка переправляла дівчат до Росії для "роботи" у сфері надання інтимних послуг.
Українка проживала у Москві з 2013 року, повідомили у СБУ.
Зловмисниця підбирала українок з різних областей через оголошення в інтернеті та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат до московських борделів.
Українку затримали у Сумській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ". Вона намагалася переправити через кордон 3 мешканок Кіровоградщини.
У жінок вилучили документи
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за торгівлю людьми. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
До речі, в Україні більш ніж 500 осіб офіційно визнані жертвами торгівлі людьми у період з 2012 по 2018 роки. Найчастіше українці страждали від трудової та сексуальної експлуатації, а також у жертв вилучали органи і примушували до жебракування.