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      Торгівля людьми: відома шокуюча кількість українських жертв, ймовірна країна призначення – Росія

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      Торгівля людьми: шокуюча кількість українських жертв та ймовірна країна призначення – Росія
      Торгівля людьми: шокуюча кількість українських жертв та ймовірна країна призначення – Росія / caritas-ua.org

      В Україні більш ніж 500 осіб офіційно визнані жертвами торгівлі людьми у період з 2012 по 2018 роки. Найчастіше українці страждали від трудової та сексуальної експлуатації, а також у жертв вилучали органи і примушували до жебракування.

      Про це йдеться в звіті Коаліції громадських організацій Мережі правового розвитку і Мережі хабів громадянського суспільства України.

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      Відомо, що з 2012 по 2018 роки 542 людини (536 громадян України і шість іноземних громадян) офіційно визнані жертвами торгівлі людьми, з яких 221  жінка, 267 чоловіків та 54 дитини.

      Найбільш ймовірними країнами призначення для торгівлі людьми є Росія – 144, Польща – 35, Туреччина – 17, Чехія – 6, Італія, Іспанія і Білорусь – по 5 випадків кожна,
      – зазначено у відомстві.

      Крім того, з цієї кількості 300 осіб постраждали від трудової експлуатації, 131 – сексуальної експлуатації, 8 – змішаної експлуатації. Ще у 10 осіб вилучено органи, а 50 осіб втягнуті в жебрацтво. Більше того, 10 дітей продано, одна людина постраждала від сурогатного материнства, а 32 людини втягнуті у злочинну діяльність.

      До слова, за даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації з міграції, понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Жертви Новини Росії Торгівля людьми
      Джерело: 24 Канал
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