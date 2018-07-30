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В ООН навели моторошні дані про торгівлю людьми

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Торгівля людьми процвітає у охоплених війною регіонах
Торгівля людьми процвітає у охоплених війною регіонах / Фото з відкритих джерел

Жертвами торговців людьми стали десятки мільйонів осіб, третина з яких – діти. Сучасних рабів примушують до насильницької праці та надання сексуальних послуг.

Про це повідомили в ООН.

За словами глави ООН Антоніу Гутерріш, в особливо вразливому становищі перебувають діти і молодь, мігранти та біженці. Також жертвами торгівлі людьми постійно стають жінки та дівчатка. 

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Мовиться про жорстоку сексуальну експлуатацію, в тому числі про примус до проституції і до вступу в шлюб, сексуальне поневолення. На наших очах відбувається жахлива торгівля людськими органами,
– наголосив Генсек.

Спеціальний доповідач ООН з питання про торгівлю людьми Марія Грація Джаммарінаро додала, що контрабандисти, перевозять біженців і мігрантів, і наживаються на чужій біді.

Теги: ООН Генсек ООН Торгівля людьми
Джерело: 24 Канал
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