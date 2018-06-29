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На Рівненщині намагалися вивезти жінок за кордон для сексуальної експлуатації

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Правоохоронці рівненщині попередили торгівлю людьми
Правоохоронці рівненщині попередили торгівлю людьми / kaz.tengrinews.kz

У четвер, 28 червня, працівники відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми поліції у Рівненській області у співпраці зі Службою безпеки України. та обласною прокуратурою затримали молодика, що перевозив двох дівчат до Словаччини з метою сексуальної експлуатації.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

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торгівля людьми, рабство, рівненщина
На Рівненщині правоохоронці попередили спробу вивезення жінок за кордон

Правоохоронці впродовж тривалого періоду часу документували протиправну діяльність 25 річного жителя Волинської області. Діяльність правоохоронців відбувалася у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України.

рабство, торгівля людьми, рівненщина
25 річного жителя Волині затримали під час транспортування двох жінок

Хлопець спершу підшукував молодих дівчат, які опинилися у складних життєвих умовах та пропонував їм роботу обіцяючи високу заробітну плату та безтурботне життя. Однак коли дівчата опинялися у чужій країні то одразу розуміли, що потрапили у справжнє рабство.

За кожну “працівницю” волинянин отримував винагороду в 300 євро. Молодика, який саме намагався перетнути державний кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів-Будомеш” затримали правоохоронці. Обох дівчат віком 20 і 25 років повернули додому, – йдеться у повідомленні.

рабство, рівненщина, торгівля людьми
За кожну "працівницю" молодий хлопець отримував по 300 євро

Наразі тривають слідчі дії . Правоохоронці встановлюють особи роботодавців, які знаходяться на території Словаччини з метою їх затримання та перекриття міжнародного каналу торгівлі людьми.

Теги: Новини України Поліція СБУ Торгівля людьми Рівне
Джерело: 24 Канал
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