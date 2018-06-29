На Рівненщині намагалися вивезти жінок за кордон для сексуальної експлуатації
У четвер, 28 червня, працівники відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми поліції у Рівненській області у співпраці зі Службою безпеки України. та обласною прокуратурою затримали молодика, що перевозив двох дівчат до Словаччини з метою сексуальної експлуатації.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
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На Рівненщині правоохоронці попередили спробу вивезення жінок за кордон
Правоохоронці впродовж тривалого періоду часу документували протиправну діяльність 25 річного жителя Волинської області. Діяльність правоохоронців відбувалася у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України.
25 річного жителя Волині затримали під час транспортування двох жінок
Хлопець спершу підшукував молодих дівчат, які опинилися у складних життєвих умовах та пропонував їм роботу обіцяючи високу заробітну плату та безтурботне життя. Однак коли дівчата опинялися у чужій країні то одразу розуміли, що потрапили у справжнє рабство.
За кожну “працівницю” волинянин отримував винагороду в 300 євро. Молодика, який саме намагався перетнути державний кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів-Будомеш” затримали правоохоронці. Обох дівчат віком 20 і 25 років повернули додому, – йдеться у повідомленні.
За кожну "працівницю" молодий хлопець отримував по 300 євро
Наразі тривають слідчі дії . Правоохоронці встановлюють особи роботодавців, які знаходяться на території Словаччини з метою їх затримання та перекриття міжнародного каналу торгівлі людьми.