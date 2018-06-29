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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Ровненщине пытались вывезти женщин за границу для сексуальной эксплуатации

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Правоохранители Ровненской области пресекли торговлю людьми
Правоохранители Ровненской области пресекли торговлю людьми / kaz.tengrinews.kz

В четверг, 28 июня, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции в Ровненской области в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и областной прокуратурой задержали молодого человека, который перевозил двух девушек в Словакию с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровненской области.

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торгівля людьми, рабство, рівненщина
На Ровненщине правоохранители пресекли попытку вывоза женщин за границу

Правоохранители в течение длительного периода времени документировали противоправную деятельность 25 летнего жителя Волынской области. Деятельность правоохранительных органов проходила в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины.

рабство, торгівля людьми, рівненщина
25 летний житель Волыни задержали во время транспортировки двух женщин

Молодой человек сначала подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных условиях и предлагал им работу обещая высокую заработную плату и беззаботную жизнь. Однако, когда девушки оказывались в чужой стране, то сразу понимали, что попали в настоящее рабство.

За каждую "сотрудницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро. Молодого человека, который как раз пытался пересечь государственную границу на международном автомобильном пункте пропуска "Грушев-Будо" задержали правоохранители. Обоих девушек 20 и 25 лет вернули домой,
– говорится в сообщении.

рабство, рівненщина, торгівля людьми
За каждую "сотрудницу" молодой человек получал по 300 евро

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают личности работодателей, которые находятся на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.

Теги: Новости Украины Полиция СБУ Ровно Торговля людьми
Источник: 24 Канал
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