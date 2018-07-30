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В ООН привели жуткие данные о торговле людьми

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Торговля людьми процветает в охваченных войной регионах
Торговля людьми процветает в охваченных войной регионах / Фото из открытых источников

Жертвами торговцев людьми стали десятки миллионов человек, треть из которых – дети. Современных рабов принуждают к насильственному труду и предоставлению сексуальных услуг.

Об этом сообщили в ООН.

По словам главы ООН Антониу Гутерриш, в особо уязвимом положении находятся дети и молодежь, мигранты и беженцы. Также жертвами торговли людьми постоянно становятся женщины и девочки.

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Говорится о жестокой сексуальной эксплуатации, в том числе о принуждении к проституции и вступлении в брак, сексуальном порабощении. На наших глазах происходит ужасная торговля человеческими органами, 
– отметил Генсек.

Специальный докладчик ООН по вопросу о торговле людьми Мария Грация Джаммаринаро добавила, что контрабандисты, перевозящие беженцев и мигрантов, и наживаются на чужой беде.

Теги: Торговля людьми Генсек ООН ООН
Источник: 24 Канал
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