В ООН привели жуткие данные о торговле людьми

Жертвами торговцев людьми стали десятки миллионов человек, треть из которых – дети. Современных рабов принуждают к насильственному труду и предоставлению сексуальных услуг.

Об этом сообщили в ООН.

По словам главы ООН Антониу Гутерриш, в особо уязвимом положении находятся дети и молодежь, мигранты и беженцы. Также жертвами торговли людьми постоянно становятся женщины и девочки.

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Говорится о жестокой сексуальной эксплуатации, в том числе о принуждении к проституции и вступлении в брак, сексуальном порабощении. На наших глазах происходит ужасная торговля человеческими органами,

– отметил Генсек.

Специальный докладчик ООН по вопросу о торговле людьми Мария Грация Джаммаринаро добавила, что контрабандисты, перевозящие беженцев и мигрантов, и наживаются на чужой беде.