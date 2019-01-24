Торговля людьми: известно количество украинских жертв, вероятная страна назначения – Россия

В Украине более 500 человек официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Чаще всего украинцы страдали от трудовой и сексуальной эксплуатации, а также у жертв изымали органы и принуждали к попрошайничеству.

Об этом говорится в отчете Коалиции общественных организаций Сети правового развития и Сети хабов гражданского общества Украины.

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Известно, что с 2012 по 2018 годы 542 человека (536 граждан Украины и шесть иностранных граждан) официально признаны жертвами торговли людьми, из которых 221 – женщина, 267 мужчин и 54 ребенка.

Наиболее вероятными странами назначения для торговли людьми является Россия – 144, Польша – 35, Турция – 17, Чехия – 6, Испания, Италия и Беларусь – по 5 случаев каждая,

– указано в ведомстве.

Кроме того, из этого количества 300 человек пострадали от трудовой эксплуатации, 131 – сексуальной эксплуатации, 8 – смешанной эксплуатации. Еще у 10 человек изъяты органы, а 50 человек втянуты в попрошайничество. Более того, 10 детей проданы, один человек пострадал от суррогатного материнства, а 32 человека втянуты в преступную деятельность.

К слову, по данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции, свыше 230 000 украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.